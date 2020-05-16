Gönüllüler evlerinden yemek götürerek güvenlik güçleriyle iftar yaptı

Erzincan'da bazı sivil toplum kuruluşu gönülleri, evlerinde hazırladıkları yemekleri, uygulama noktalarındaki polis asker ve korucularla iftar sofrasında paylaştı.

Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Şehit Aileleri Koroma Derneği ve Kent Konseyi Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri şehrin farklı yerlerinde bulunan uygulama noktalarına gitti.

Burada güvenlik güçleriyle sohbet eden gönüllüler, sosyal mesafe kurallarını gözeterek nöbet tutan polis, asker ve korucular ile iftarlarını açtı.

Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Kocatürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki dört uygulama noktasında görev yapan güvenlik güçlerinin nöbet noktalarına hazırladıkları yemekleri götürerek iftar sofrasını paylaştıklarını belirterek, "Gerek askerlerimizle gerekse polisimizle beraber iftar düzenledik. Dernek üyelerimizle birlikte her noktada iki arkadaşımızı görevlendirdik." dedi.

Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin de vatan nöbetindeki güvenlik güçlerinin moral ve motivasyonlarını artırmak için bu organizasyonu yaptıklarını dile getirdi.

Öte yandan Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de Çağlayan Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında nöbet tutan asker ve korucularla iftar etti.

Ayrancı, güvenlik güçlerinin yanında olduklarını hissettirmek için iftar sofrasında buluştuklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün iftarımızı nöbet tutan, kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerimizle yaptık. Milli ve manevi duyguların en üst seviyede yaşandığı çok özel zamanlardan geçiyoruz. Bu süreçte güvenlik güçlerimiz çok önemli, kritik görevler ifa ediyor. Bu sürecin ülkemiz açısından selametle atlatılmasında çok önemli misyonları var. Bizler onların yanında olduğumuzu göstermek, onlara moral vermek adına, yalnız olmadıklarını hissettirmek için buradayız."

Kaynak: AA