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Gönüllüler Gölcük'te çevre temizliği yaptı

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi'nde çevre temizliği yapıldı.

08.09.2019 22:09
İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi'nde çevre temizliği yapıldı.
Ödemiş Efe Dağcılık Kulübü Başkanı Mehmet Taşlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının Gölcük yaylasında temiz bir çevre olduğunu kaydetti. Bu etkinliği Ödemiş Belediye ile birlikte yaptıklarını belirten Taşlı, "Amacımız insanların özellikle çevreye karşı temizlik konusunda duyarlı olmalarına dikkati çekmek." dedi.
Ödemiş Belediyesi Meclis Üyesi Feridun Azeroğlu da amaçlarının çevre temizliği yaparken, mahalleye gelenlerin dikkatini çekmek olduğunu söyledi.
Gölcük Mahallesi sakinlerinden Nazmiye Aynalı da mahalleye gelen günübirlikçi tatilcilerin mahalleyi temiz tutmalarını istedi.
Etkinliğe Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de katıldı.
Gönüllüler Gölcük'te çevre temizliği yaptı

Ödemiş, Gölcük, İzmir, EFE, Güncel

Kaynak: AA

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