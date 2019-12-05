Gönüllüler için mentorluk rehberi

Sosyal girişimcilere ve sivil toplumkuruluşlarınının programları-na destek veren gönüllü mentorların etkisiniartırmak amacıyla hazırlanan, Gönüllüler İçin Mentorluk Rehberine ücretsiz olarak emccturkey.org ve headline.ist adreslerinden ulaşılabiliyor.

Avrupa Yönderlik veKoçluk Derneği (EMCC) ve Türkiye'deki tek çeşitlilik ve kapsayıcılıkdanışmanlığı Headline'nın birlikte hazırladığı Gönüllüler İçin MentorlukRehberi emccturkey.org ve headline.ist adreslerinde, 5 Aralık Dünya GönüllülerGünü'nden itibaren yayınlanıyor.

Birleşmiş Milletler buyılın Dünya Gönüllüler Günü temasını Kapsayıcı Bir Gelecek İçin Gönüllülükolarak belirledi ve sürdürülebilir kalkınma için küresel amaçların 10.'su olanEşitsizliklerin Azaltılmasına dikkat çekti. Küresel amaçların vaat ettiğidönüşüme ulaşmanın insanları güçlendirmeye, kapsayıcılığa ve eşitliğe bağlıolduğu vurgulandı.

Bilgisini vedeneyimini paylaşan, insanların gelişimine katkıda bulunan, ilham veren,üstelik bunu gönüllü bir şekilde herhangi bir ücret beklemeden yapan mentorlarıneşitsizliklerin azaltılması ve kapsayıcı bir gelecekte önemli bir rolübulunuyor. Rehber, gönülllü mentorların işlerini daha etkili ve verimliyapmalarını ve ihtiyaç duyacakları temel mentorluk bilgilerine ulaşmalarınıkolaylaştırıyor.

Rehberi Headline Kurucusu ve çalışan gönüllülüğünde dünyanın önde gelenglobal girişimlerinden IMPACT2030'un Bölgesel Sesi Arzu Pınar Demirel ileCoaching&Leading Academy Kurucusu Nuray Tamer birlikte hazırladılar. EMCCTürkiye Başkanı Evrim Yerli ve EMCC Mentorluk ve Çalışma Grubu Lideri DemetUyar da rehbere katkıda bulundular.