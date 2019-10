Gönüllüler, "Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin" diyerek koşacak

Başarılı ve maddi olanakları sınırlı öğrencilere burs vererek Türkiye 'ye ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençlerin yetişmesini destekleyen Türk Eğitim Vakfı (TEV), 41. Vodafone İstanbul Maratonu'na katılacak.TEV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, maddi imkansızlıklar nedeniyle hayalini kurduğu üniversiteyi yarıda bırakmak zorunda olan gençlere katkıda bulunmak için başlatılan "Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin" kampanyası devam ediyor.Bu kapsamda kampanyaya katılmak için "Adım Adım Platformu" üzerinden bağış yapan TEV gönüllüleri, 3 Kasım'da düzenlenecek 41. Vodafone İstanbul Maratonu'nda koşacak.TEV gönüllüleriyle birlikte maratonda koşmak isteyenler ise 2 Kasım'a kadar "geç kayıt" döneminden yararlanabilecek. Gönüllülerin bunun için 2 Kasım'a kadar sürecek Maraton ve Spor Fuarı'na katılmaları gerekiyor. Aralarında TEV'in de yer aldığı sivil toplum kuruluşlarından birine 50 lira bağış yaparak makbuzunu alanlar, ardından "Spor İstanbul Geç Kayıt" masasına başvurarak 130 lira ücret karşılığında maratona katılma hakkı kazanıyor."Maratonda yeni bir rekora imza atmak istiyoruz"TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, vakıf olarak yeni nesil bağışlara önem verdiklerini ve bu alanda her geçen yıl büyüyerek ilerlediklerini belirterek, "Geçen sene maratonda 'Eğitimli Kızlar, Umutlu Yarınlar Projesi'yle yer almış, her yaş ve meslek grubundan kişinin katıldığı yüzlerce gönüllü koşucumuzla rekor bağışa ulaşmıştık. Bu seneki 41. Vodafone İstanbul Maratonu'nda ise gençlerimiz kazandığı üniversiteyi kaybetmesinler diye koşacağız. Umuyoruz yeni bir rekora imza atarak gençlerimize olan desteğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.Günay, her yıl binlerce üniversite öğrencisinin, barınma, beslenme gibi en temel ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için okullarını bırakmak durumunda kaldığını dile getirerek, gençlerin yarıda kalan hikayelerine sahip çıkmak amacıyla bu kampanyayı başlattıklarını kaydetti."Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin" kampanyasına destek olmak isteyenler, maratonda TEV için koşacak gönüllüler üzerinden bu bağışı gerçekleştirebiliyor. Adım Adım Platformu'nun TEV sayfasında projeye katılan koşucular ve hedefledikleri bağış tutarları yer alıyor.Bağışta bulunmak isteyenler, diledikleri koşucuya diledikleri miktarda destek olabiliyor. Böylece koşucular kampanya bağış hedeflerine bir adım daha yaklaşırken kampanya için toplanan bağış miktarı da her geçen gün artıyor.