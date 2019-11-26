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Gönüllüler kuşları unutmadı

Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şubesine bağlı Gençkızılay üyeleri, kentin çeşitli noktalarındaki ağaçlara kuş yemlikleri astı.

26.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:07Gönüllüler kuşları unutmadı
Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şubesine bağlı Gençkızılay üyeleri, kentin çeşitli noktalarındaki ağaçlara kuş yemlikleri astı.

Gençkızılay Afyonkarahisar teşkilatı, yaklaşan zorlu kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan kuşların aç kalmaması ve farkındalık oluşturmak için kuş yemlikleri hazırladı. Kuşyemlikleri hazırlanırken atık pet şişeleri kullanıldı ve böylece doğanın korunması da hedeflendi. Hazırlanan yemlikler kuşyemleri ile doldurulup İmaret Cami bahçesindeki ağaç dallarına ve demirliklere asıldı. - AFYONKARAHİSAR

Türk Kızılayı, Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

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