Gönüllüler Ordusu, Dünya Gönüllüler Günü'nde Buluştu

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yakutiye Gençlik Merkezi Dünya Gönüllüler gününde 50'ye yakın gönüllüsüyle bir araya geldi. Gönüllere insan odaklı hizmetlerinden ötürü birer sertifika verildi.Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yakutiye Gençlik Merkezi Dünya Gönüllüler gününde 50'ye yakın gönüllüsüyle bir araya geldi. Erzurum GSİM Gençlik Merkezleri yoğun faaliyet ve projelerine devam ederken, Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllülük çalışmalarıyla göz dolduruyor.Erzurum'da ulaşılmadık genç dokunulmadık gönül bırakmayan genç gönüllüler, yapmış oldukları dezavantajlı ortaokul çalışmalarıyla geleceğin inşasını oluşturacak gençleri yetiştirmeyi hedefliyor. İki yıl boyunca Maksutefendi Ortaokulu öğrencilerinin tamamıyla okul ortamında değerler eğitimi işleyen Yakutiye Gençlik Merkezi Gönüllüleri ile yine 3 yıl boyunca Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencileriyle ilgilenen gönüllü yürekleri Yakutiye Gençlik Merkezinde buluşturarak İl Müdürlüğünce hazırlanan sertifikalar takdim edildi.Dünya Gönüllüler Günü etkinliklerine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu 2019 yılını gönüllülük yılı olarak açıklayarak tüm gençleri gönüllü olmaya davet etmesi gönüllü gençlerin yaptıkları işin belirginleşmesi ve yapacakları çalışmalarda devlet desteğinin artacağı konusu gençleri mutlu etti.Genç Gönüllülerin Koordinatörlüğünü yapan Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu, dönem başlarında üniversiteli gençlere gönüllülüğü ve yapacakları okul çalışmaları anlatarak böylesine iki kaliteli ekibi oluşturduklarını belirtti. Taşkesenlioğlu, gönüllülüğün her insanın hayatında yer alması gerektiğini ifade etti. Her hafta rutin olarak okul ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Taşkesenlioğlu, Sanayi ve Süt evler Mahallesinden birkaç jenerasyon mezun ettiklerini ve gönüllü yüreklerle yapılan değerler eğitimi ile kitap okuma halkalarının çocuklar üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu aldıkları dönütten mutlu olduklarını söyledi.Gençlik Lideri Yaser Taşkesenlioğlu gençlik çalışmaları yapan tüm STK'lara çağrıda bulunarak, ulaşılmamış, dokunulmamış gençlerin bizleri beklediklerini, her ilde dezavantajlı genç grubu olduğunu ve enerjilerini bu doğrultudaki gençlere harcamanın yarının Türkiye'si için önem arz ettiğini vurguladı. Maksutefendi ve Mareşal Ortaokul çalışmalarına katılan gönüllü kardeşlerimle adeta bir dava arkadaşı olduklarını belirten Taşkesenlioğlu "Gönlü büyük bu gençlerimiz teşekkürden fazlasını hak ediyor" diye konuştu.Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 2019 yılını gönüllülük yılı yapması bizleri mutlu etti. Gençlik Merkezleri olarak gönüllülük yılına mevcut gönüllüleri ve yeni katılacak gönüllülerle hazırız. Emek veren tüm gençlik liderlerine ve gönüllülere teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM