Gönüllülerden Anlamlı Ziyaret

Ağrı
'ın Cumaçay köyüne giden Gençlik Merkezi gönüllüleri, öğrencilerin saç kesimi ve cilt bakımlarını yapıp, öğrencilere eğlenceli dakikalar yaşattı.
Gençlik ve Spor Bakanlığının 2019 yılını "Gönüllülük Yılı" olarak kabul ettiklerini açıklamasının ardından Ağrı'da bir araya gelen gönüllüler, merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Cumaçay köyünde eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.
Beraberlerinde kuaförleri de köy okuluna götüren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi gönüllüleri, öğrencilerin saç ve cilt bakımlarının yapılmasını sağladı.
Ardından öğrencilerin yüzlerini boyayan gönüllüler, minik öğrencilerle gün boyunca eğlenecekleri oyunlar oynayıp, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.
Gün boyunca süren etkinlik hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Gençlik Lideri Cihangir
Arslan, bakanlığın 2019'u "Gönüllülük Yılı" ilan etmesiyle 81 ilde eş zamanlı çalışma başlattığını ifade etti. Bu kapsamda Cumaçay köyüne geldiklerini aktaran Arslan, "Cumaçay köyümüzdeki öğrenci sayımız 37. Her bir öğrencimiz için Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesinden gönüllü arkadaşlar ayarladık. Onlar için bir farklılık olsun diye biri kadın, iki kuaför ayarladık." diye konuştu.
Öğrencilerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu anlatan gönüllülerden Gülten Karan ise, öğrencilere kişisel bakım alışkanlıklarını edindirmek için köye geldiğini ifade etti.
Öğrencilerle güzel bir gün geçiren gönüllüler, toplu fotoğraf çekiminin ardından köyden ayrıldı.
Ağrı
07 Aralık 2018 Cuma 13:58