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Gönüllülerden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Kahramanmaraş'ta gönüllü gençler tarafından oluşturulan topluluk, ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtıyor.

10.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:04
Gönüllülerden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Kahramanmaraş 'ta gönüllü gençler tarafından oluşturulan topluluk, ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtıyor.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüs salgınının Türkiye 'de de görülmesi ile birlikte 65 yaş ve üstüne dışarı çıkma yasağının ardından maddi durumu olmayan ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için gönüllü gençler harekete geçti.

İhtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olacaklarını vurgulayan gönüllü gençlerden Hacı Furkan Sak, "Son günlerde tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs hastalığı ülkemizi ve memleketimizi de etkisi altına almış bulunmakta. Bu nedenle Gönüller Bir Olsun ailesi olarak gıda ve temizlik projesi başlatarak, gücümüzün yettiği kadar ihtiyaç sahibi ailelerimize el uzatmaya çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Ailelerimizi korona virüsüne karşı nasıl önlem almaları gerektiğini anlatarak ihtiyaçları olan maske, kolonya ve erzak paketi dağıtımı yaparak ailelerimizin bu zor süreçte her zaman yanlarında olacağız" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Kahramanmaraş, Türkiye, Güncel
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