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Gönüllülerin ürettiği maskeler köylere dağıtılıyor

Uzunköprü Kaymakamlığının koordinasyonunda gönüllülerin oluşturduğu ekibin ürettiği maskeler, muhtarlar aracılığıyla köylere dağıtılıyor.

13.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:14
Gönüllülerin ürettiği maskeler köylere dağıtılıyor
Uzunköprü Kaymakamlığının koordinasyonunda gönüllülerin oluşturduğu ekibin ürettiği maskeler, muhtarlar aracılığıyla köylere dağıtılıyor.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara ücretsiz maske ulaştırmak için oluşturulan gönüllü çalışma grubu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndaki tekstil atölyesinde maske üretiyor.
İlk etapta dikilen maskelerin bir bölümü pazar yerlerinde vatandaşlara dağıtılırken, köylerde yaşayan vatandaşlara da maske ulaştırılıyor.
Köy muhtarlarına 3 bin 150 maskeyi teslim eden Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, günde 2 bin maske üretimi yaptıklarını, bu sayının yakında kurulacak yeni atölyelerle 10 bine ulaşacağını belirtti.
Maske dağıtımının düzenli olarak süreceğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:
"Gönüllü çalışanlarımız ile atölyelerimizde üretilen maskelerin hijyeni, kurmuş olduğumuz ultraviyole ışıklandırma sistemi ile sağlanmaktadır. Günlük üretilen maskeler gece ultraviyole ışığa tabi tutulmakta ve böylece tamamen steril bir halde halkımıza ulaştırılmaktadır. Üretime ilk başladığımız gün bin adet maske üretiliyorken, aradan geçen 2 gün sonunda üretim kapasitesi 2 katına çıkıp 2 bin maske üretilebilir hale gelinmiştir. Projemiz halkımızdan büyük teveccüh görmüş olup, gönüllü çalışmak isteyen birçok vatandaşımız olmuştur."
Kaymakam Erdoğan, vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinde kalmaları gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Uzunköprü, Güncel
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