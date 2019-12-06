Haberler » kultur-sanat » Gönüllülük Federasyonu kuruldu - Haberler

Gönüllülük Federasyonu kuruldu

Gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla 6 derneğin bir araya gelmesiyle kurulan Gönüllülük Federasyonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı.

06.12.2019 21:56 | Son Güncelleme: 06.12.2019 21:56Gönüllülük Federasyonu kuruldu

Gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla 6 derneğin bir araya gelmesiyle kurulan Gönüllülük Federasyonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı.

Gönüllülük Federasyonu Genel Başkanı Erol Öztamur, Panora Sanat Merkezi'nde yaptığı konuşmada, bu federasyonun gönüllülük faaliyetlerinde yer almış ve başkaları için bir şeyler yapma amacı olan insanlar tarafından kurulduğunu söyledi.

Bu vesileyle kadın sorunları, çevre duyarlılığı, engelli ve dezavantajlı gruplar gibi birçok farklı temada neler yapabileceklerini görme fırsatı elde ettiklerini belirten Öztamur, gönüllülük kavramının, birtakım faaliyetlerin içine sıkıştırılmasını istemediklerini vurguladı.

Erol Öztamur, şunları kaydetti:

"Biz artık gönüllülüğün bir faaliyet değil bir yaşam tarzı olması için bu federasyonu kurduk. Gönüllü kavramını kokteyllerden, pahalı otellerden sokaklara taşıyan kişileriz ve yine bu alanın içinde bulunmak isteyenlere bu duyguları aktarmak istiyoruz. Amacımız toplumdaki tüm bireylerin gönüllülük faaliyetleri içinde yer almasını sağlamak."

Öztamur, 42 ilde 20 bin gönüllüyle faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Bu federasyon ve gönüllülerin asıl amacı başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere tüm dünyanın gönüllülük ve iyilikle geleceğe ulaşmasını sağlamak." dedi.


Ankara, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

21:56 Gönüllülük Federasyonu kuruldu - Haberler
21:46 Son dakika: Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 7 ölü, onlarca yaralı var - Haberler
21:40 Canol Balkaya, okurlarıyla imza gününde buluştu - Haberler
21:36 Malatya'da cezaevi firarisi yakalandı - Haberler
21:35 Van'da terör operasyonu - Haberler
21:18 Cesedi 3 ay sonra bulunan Mine'yi eşi öldürüp ormana gömmüş - Haberler
20:22 Dışişleri Bakanlığı, Fransa'daki protestolar nedeniyle Türk vatandaşlarını uyardı - Haberler
20:13 Selçuk Bayraktar paylaştı: Bayraktar Akıncı TİHA ilk kez gökyüzüyle buluştu - Haberler
20:06 Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında dördüncü gol geldi! - Haberler
6.12.2019 22:02:15