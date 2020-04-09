Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gönüllülük Öğretmeninden evde kalan aile ve çocuklara tavsiyeler

"Türkiye'nin gönüllülük öğretmeni" olarak tanınan, öğretim görevlisi ve yazar İnal Aydınoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde geçirilen bu süreçte eşler arasındaki sevgi, saygı ve hoşgörünün, aile ve çocuk arasındaki ilişkide sevgi ve yardımlaşmanın önemini vurgulayarak,...

09.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:02
Gönüllülük Öğretmeninden evde kalan aile ve çocuklara tavsiyeler
" Türkiye 'nin gönüllülük öğretmeni" olarak tanınan, öğretim görevlisi ve yazar İnal Aydınoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde geçirilen bu süreçte eşler arasındaki sevgi, saygı ve hoşgörünün, aile ve çocuk arasındaki ilişkide sevgi ve yardımlaşmanın önemini vurgulayarak, çiftlere, ebeveynlere ve çocuklara tavsiyelerde bulundu.
Aydınoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle evde kalınan süreçte, toplumun temeli olan ailenin çocuklara örnek bir yaşam göstermeleri, onlara sevgi, saygı, dayanışma ve paylaşma gibi değerleri anlatmaları gerektiğini belirtti.
Bu değerleri benimsetebilmek için temel kuralın ailenin bu değerler içinde yaşaması olduğunu aktaran Aydınoğlu, anne ve babanın sağlıklı iletişim kurmasının, birbirine yakınlık ve sevgi göstermesinin ve çocuklarına örnek davranışlar sergilemesinin çocuğun ileride çevresiyle daha olumlu ilişkiler kurmasını sağlayacağını kaydetti.
Aydınoğlu, çocuk ile iletişimde dürüst olmanın iletişimin temel kuralı olduğuna işaret ederek, "Ebeveynler çocuklarıyla ilişkilerinde öncelikle onların hangi bakış açısıyla yaşama baktıkları, dünyayı nasıl anlamlandırdıklarını bilmelidir. Çocuğun dünyaya bakış açısını keşfedebilmek, öncelikle onu dinlemeyi gerektirir. Ebeveynler çocuğun gözüyle dünyayı görebilmelidir. Bunu yapabilmek için de anne ve babaların çocuklarıyla empati kurması gerekir. Empati yeteneğinin gelişmiş olması, karşılıklı anlayış için çok önemlidir. Çocukların da bu dönemde kendi sorumluluklarını yerine getirip aynı zamanda aile içinde yapılan aktivitelerde yer alması, kendilerini geliştirmeleri açısından oldukça faydalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
"Çiftler aralarındaki iletişimi artırmalı"
İnal Aydınoğlu, evli çiftlerin ise bu süreçte birbirlerini daha fazla dinlemeleri gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Evlilik kolay şey değildir. Çatışmalar sıklaştıkça en basit sorunlar bile büyütülür. Çözüm üretmeyen her davranış iletişim bozukluğunu artırır. Gerginlikler çoğalır. Eşler arasında yabancılaşma başlar. İlişkide ve evlilikte çatışma artar. Aynı evde yaşayan çiftler birbirlerine sessiz davranarak, birbirlerini yok edip evliliklerinin anlamını da kaybediyor. Çözüm, evliliğin mutluluk içinde sürmesidir. Çiftler aralarındaki iletişimi artırmalıdır."

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
İstanbul’da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı Haberler
İstanbul'da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı
CHP, İmamoğlu’nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı Haberler
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Haberler ›› Güncel ››Gönüllülük Öğretmeninden evde kalan aile ve çocuklara tavsiyeler - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:38: Milli Dayanışma Kampanyası'na İzmirlilerin desteği sürüyor - Haber 18:37: Tarsus'ta yağan dolu ekili tarım arazilerine zarar verdi - Haber 18:34: İsmail dede, bayram ikramiyesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 18:33: İsmail Demir: COVID-19 için yerli ve milli test kiti ve cihazı geliştiriliyor - Haber 18:33: Besni'de haşereyle mücadele sürüyor - Haber 18:18: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı - Haber 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler