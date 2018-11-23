2019 Ofis Tasarım Trendleri

Esnek olmayan, sınıflandırılmış ve sınırlandırılmış düzendeki ofislerin artık geride kaldığını belirten Gamze Sayın, 2019 yılında doğayı tüm halleriyle barındıran biyofilik çalışma alanlarının ön plana çıkacağını vurguladı.

Çözüm ortağı olduğu inşaat ve gayrimenkul yatırım şirketleriyle birlikte rezidans, toplu konut ve ofis projeleri başta olmak üzere birçok iç mimari çalışmaya imza atan Gönye Proje Tasarım ekibinden Tasarım Yönetmeni Gamze Sayın iş hayatı ve iş yapış şekillerindeki değişimin hızının her geçen yıl kendini katladığı bu dönemde hızlı, yaratıcı ve çok fonksiyonlu çözümlerin yeni ofis kültürünün anahtar kelimeleri olduğunu belirtiyor. Esnek çalışma anlayışının ofis hayatına da yansımaya başladığını vurgulayan mimar, değişkenliğin iş hayatındaki istikrarlı başarının yeni odak noktası olduğunu belirtiyor ve ekliyor: "İş dünyasında mekan ve zaman kavramları iç içe geçerek soyut bir hal almaya başladı bile. Artık tam donanımlı tek bir çalışma masası ve mükemmel aydınlatılmış bir odaya sahip olmak işinizi en iyi şekilde yapabilmeniz için tek ihtiyacınız olan şey değil, hatta belki de en son ihtiyacınız olan şey."