Gönye Tasarım'dan İç Mekanlarda Yeni Yıl Trendleri

Yeni yılda alışkın olduğumuz organik formların yeni renkler ve dokularla çeşitleneceğini belirten İç Mimar Kavaz'a göre 2019 mekanlarında doğanın etkisini daha yoğun hissedeceğiz.

Çözüm ortağı olduğu inşaat ve gayrimenkul yatırım şirketleriyle birlikte ofis, otel ve rezidans projeleri başta olmak üzere birçok iç mimari çalışmaya imza atan Gönye Tasarım ekibinden Konsept Proje Yöneticisi Meryem Kavaz, 2019'da sıkça karşılaşacağımız trendleri analiz etti.

Gönye Tasarım Konsept Proje Yöneticisi Meryem Kavaz'a göre son yıllarda cesurca kullanmaya alıştığımız gri ve antrasit tonlarına rakip olarak gelecek olan lacivert ve koyu yeşil renkler 2019 yılına damgasını vuracak. Pantone'nin en popüler renkleri arasında yer alan lacivert ve koyu yeşiller, geniş yüzeylerde, yaşam alanlarında, yatak odalarında ve hatta mutfak kapaklarında tüm iddiaları ile sergilenecek. İlkbahar-yaz için ise mercan ve turkuaz tonları dekorasyon öğelerinde sıkça göreceğimiz renkler olmaya aday.

Sakinlik aranılan mekânlarda ise sıcak toprak tonları tekrar favoriler arasında yerini alacak. Yaşam alanlarında beyaz ve soğuk grilerden uzaklaşılarak daha sıcak griler ve doğal toprak renklerinin geniş renk paleti ile sakin, ferah ve ton sür ton mekânlar yaratılacağını belirten Kavaz'a göre 2019'da bu renkler ile tasarlanmış mekânlar, keten ve ipek kumaşlar ile dekoratif olarak desteklenecekler.

Evlerimizde huzuru arttıran ve gittikçe daha fazla ihtiyaç duyduğumuz doğa etkisinin, ev bitkilerine olan ilgiyi artırarak trend oluşturmaya devam edeceğini vurgulayan Meryem Kavaz ekliyor: "Kaktüsler ile birlikte yine büyük yapraklı bitkiler dekorasyonun tamamlayıcıları olurken; çiçek ve bitki desenli tekstiller hayatımızın birçok alanında etkisini sürdürmeye devam edecek gibi görünüyor."

Organik formları zenginleştirecek yeni malzeme ve detaylar…

Gönye Tasarım Konsept Proje Yöneticisi Meryem Kavaz, 2019'da yapılacak mobilya tercihlerinde organik formların halen yerini koruduğunu şu sözlerle belirtiyor: "Mobilyalarda, yumuşak ve organik formlu detaylara sahip modeller yine tercihlerimiz arasında yer alacak. Mobilya bitişlerinde ve ayaklarda şık çizgiler sunan metallerde eskitme pirinç renkleri klasik yerini koruyacak. Geçtiğimiz yıllarda karşımıza çıkan bakır renk tonları mobilyalarda istenilen etkiyi yaratamadı. Metal yüzeylerde krom, nikel,platin ve bronz renkler farklı yüzey ve detaylarda önümüzdeki yıllarda sıkça kullanılacak. Mermer mobilyalarda ise metaller kadar deri detaylar ile tasarlanmış yeni modeller de 2019'da karşımızda olacaklar."

Mutfaklarda, kuvars tezgâhlar yine geçerli kullanım avantajları ile popülerliğini sürdürecek. Tezgâhlarda açık renklerden uzaklaşılarak, mat yüzeyli mutfak kapakları ile desteklenmiş koyu renkleri önümüzdeki yıl severek kullanacağımızı belirten Kavaz'a göre cam kapaklı mutfaklarda, işlenmiş camlar ve lamine cam içerisindeki metal meshli modeller trendler arasında yer alacaklar.

Zemin, duvar ve tezgâhları bir bütün olarak tek malzeme etkisi ile tasarlanmış banyo alanlarının sofistike bir görünüm yaratacağını belirten iç mimar, yoğunluktan uzak, sade ve rahatlatıcı SPA etkisi sunan banyo tasarımlarında, mermerin sıcak gri ve koyu renklerin modern yorumlanışı ile karşımıza çıkacağını iletiyor. Bu anlayış ile tasarlanan banyolarda, beton görünümlü malzemeler ve "Terazzo"lar da trendler arasında yer alacak.

Gönye Tasarım Konsept Proje Yöneticisi Meryem Kavaz, yeni sezonda eşit parçalara bölünmüş kare cam doğramaların farklı kullanım fonksiyonları ile geri geleceğini, modern tasarlanmış evlerde ve ofislerde yeni yorumlarıyla yükselen trendler arasında yerlerini bulacaklarını ve sadece doğrama ve kapı olarak değil, ince metal aksamları ile açık yaşam alanlarında bölücü paneller olarak da karşımıza çıkacaklarını ekleyerek sözlerini tamamlıyor.