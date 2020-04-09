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Goodyear'dan 300 TL'ye varan yaz fırsatları

Goodyear, yaz aylarında lastik almak isteyenler için yeni yaz kampanyasını duyurdu.

09.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:32
Goodyear'dan 300 TL'ye varan yaz fırsatları
Goodyear , yaz aylarında lastik almak isteyenler için yeni yaz kampanyasını duyurdu.



Kampanya kapsamında, 30 Haziran 2020 tarihine kadar kampanyaya dahil Goodyear bayilerinden ve satış noktalarından aynı anda 4 adet Goodyear marka 16" binek yaz veya dört mevsim lastiği alanlar, 3 ay boyunca 150 TL'ye varan, 17" binek yaz veya dört mevsim lastiği alanlar ise 3 ay boyunca 300 TL'ye varan tutarda diledikleri akaryakıt istasyonunda akaryakıt veya LPG alımında kullanabilecekleri promosyondan faydalanma hakkı kazanıyor.

Stoklarla sınırlı olan kampanya için, Goodyear'dan kampanya koşullarına uygun lastik satın alan tüketicilerin, fatura tarihi itibariyle 30 gün içerisinde www.goodyearfirsatlari.com adresini ziyaret ederek, kampanya web sitesinde yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerekiyor.

Kaynak: Carmedya.com

Etiketler: Goodyear, Otomobil
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