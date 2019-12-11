Google 2019'da en çok arananlar listesini açıkladı

Arama motoru Google, bu yıl Türkiye'de ve dünyada yükselen arama trendlerini içeren Yılın Arama Trendleri 2019'u açıkladı.

EN ÇOK ARANAN İSTANBUL SEÇİMLERİ OLDU

Yılın Arama Trendleri 2019 beş farklı kategoride düzenlendi. Genel kategoride en çok aranan İstanbul seçim sonuçları oldu. Seçim sonuçlarını sırasıyla; geleceğe nefes, YSK, deprem, sigara fiyatları, dolar kuru, askerlik son dakika, EYT, İstiklal Marşı 10 kıta, Notre Dame Katedrali aramaları takip etti.

EN ÇOK ARANAN İSİM EMİNE BULUT

İsimler kategorisinde en çok aranan isim eski eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut oldu. Aramalarda Emine Bulut'un hemen ardından Ekrem İmamoğlu geldi. Diğer isimlerse sırayla Neslican Tay, Palu Ailesi, Tarık Ünlüoğlu, Kerimcem Durmaz, Dilber Ay, Ayşen Gruda, Devran Çağlar ve Demet Akbağ.

EN ÇOK ARANAN DİZİ: MUCİZE DOKTOR

Türkiye'de en çok aranan diziler kategorisinde zirvede Mucize Doktor yer aldı. Bu diziyi, Zalim İstanbul ve Her Yerde Sen takip etti. Neredeyse tamamını yerli dizilerin oluşturduğu listedeki tek uluslararası yapım ise dördüncü sıradaki Game of Thrones oldu.

EN ÇOK ARANAN YEMEK REVANİ

2019'un yemek kategorisinde en çok aranan revaniyi; kestane, limonata, sütlaç ve kapuska takip etti.

EN ÇOK ARANAN ŞARKI REYNMEN'İN DERDİM OLSUN ŞARKISI

Türk kullanıcılar tarafından en fazla aratılan şarkı Reynmen'in Derdim Olsun şarkısı oldu. Şanışer'in Susamam, Fatih Bulut'un Çok Sevdim Yalan Oldu ve Norm Ender'in Mekanın Sahibi adlı çalışmaları da Türkiye'de bu yılın en çok aranan şarkıları listesinde yer aldı.