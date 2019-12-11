Haberler » Dünya » Google 2019'da en çok arananlar listesini açıkladı - Haberler

Google 2019'da en çok arananlar listesini açıkladı

Dünyaca ünlü arama motoru Google, Türkiye'de ve dünyada yükselen arama trendlerini içeren bir liste açıkladı. Listeye göre 2019 yılında Türkiye'de en çok aranan isim boğazı kesilerek öldüren Emine Bulut oldu.

11.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:12

Arama motoru , bu yıl 'de ve dünyada yükselen arama trendlerini içeren Yılın Arama Trendleri 2019'u açıkladı.

EN ÇOK ARANAN İSTANBUL SEÇİMLERİ OLDU

Yılın Arama Trendleri 2019 beş farklı kategoride düzenlendi. Genel kategoride en çok aranan İstanbul seçim sonuçları oldu. Seçim sonuçlarını sırasıyla; geleceğe nefes, YSK, deprem, sigara fiyatları, dolar kuru, askerlik son dakika, EYT, İstiklal Marşı 10 kıta, Notre Dame Katedrali aramaları takip etti.

EN ÇOK ARANAN İSİM EMİNE BULUT

İsimler kategorisinde en çok aranan isim eski eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut oldu. Aramalarda Emine Bulut'un hemen ardından Ekrem İmamoğlu geldi. Diğer isimlerse sırayla Neslican Tay, Palu Ailesi, Tarık Ünlüoğlu, Kerimcem Durmaz, Dilber Ay, Ayşen Gruda, Devran Çağlar ve Demet Akbağ.

EN ÇOK ARANAN DİZİ: MUCİZE DOKTOR

Türkiye'de en çok aranan diziler kategorisinde zirvede Mucize Doktor yer aldı. Bu diziyi, Zalim İstanbul ve Her Yerde Sen takip etti. Neredeyse tamamını yerli dizilerin oluşturduğu listedeki tek uluslararası yapım ise dördüncü sıradaki Game of Thrones oldu.

EN ÇOK ARANAN YEMEK REVANİ

2019'un yemek kategorisinde en çok aranan revaniyi; kestane, limonata, sütlaç ve kapuska takip etti.

EN ÇOK ARANAN ŞARKI REYNMEN'İN DERDİM OLSUN ŞARKISI

Türk kullanıcılar tarafından en fazla aratılan şarkı Reynmen'in Derdim Olsun şarkısı oldu. Şanışer'in Susamam, Fatih Bulut'un Çok Sevdim Yalan Oldu ve Norm Ender'in Mekanın Sahibi adlı çalışmaları da Türkiye'de bu yılın en çok aranan şarkıları listesinde yer aldı.

Google 2019'da en çok arananlar listesini açıkladı

Emine Bulut, Türkiye, Google, Teknoloji, Dünya, Güncel


Dünya

Son Dakika Haberleri

16:16 Time dergisi, 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg'i yılın kişisi seçti - Haberler
16:13 MEB: "Ankara Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencimiz Mert Yağız Köksal'ın 10... - Haberler
16:10 CHP milletvekilleri Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesini kınadı - Haberler
16:08 Time Dergisi 2019'da Yılın Kişisi ödülünü 16 yaşındaki aktivist Greta Thunberg'e verdi - Haberler
16:07 Vekillerin çakar kullanmasını savunan MHP'li vekile, Şamil Tayyar cevap verdi: Vatandaş çakarsa kötü çakar - Haberler
16:07 Aksaray'da ByLock operasyonu: 1 tutuklama - Haberler
16:06 Vali Karaloğlu'nun canlı yayında bahsettiği hortum görüntüsü güldürdü - Haberler
15:53 "Birader sen öğretmen misin?" çıkışıyla tepki çeken Konya Valisi, camiye ayakkabıyla girdi - Haberler
15:40 Meclis'te bütçe görüşmelerinde kavga çıktı! Vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü - Haberler
15:25 9 yaşındaki mucize çocuk ABD'nin en iyi üniversitesine gidecek - Haberler
11.12.2019 16:29:41