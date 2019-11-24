Haberler » Güncel » Google, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı - Haber

Google, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı

Google, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla özel bir logo hazırladı.

24.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:10Google, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı
, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla özel bir logo hazırladı.
Google ana sayfasında yer alan ve "doodle" olarak adlandırılan logoda, denizaltında bir ahtapot, yazı tahtası önünde balıklara ders anlatıyor.
Logoya tıklandığında, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne ilişkin görülüyor.
"" uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, bu platformda yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor.
İnternet kullanıcıları, bu özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ve konuya özel, daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

Doodle, Google, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:31 İngiliz eski istihbarat subayının büyükada'dan ayrılma anı
10:30 DHA YURT BÜLTENİ-3
10:30 Amatör balıkçılar iskelede kovalarını balıkla dolduruyor
10:25 Başkan Büyükkılıç, farklı ülkelerden gelen misafir öğrencilerle Erciyes'te bir araya geldi
10:25 Çat'ta MHP istişare toplantısı düzenlendi
09:56 İstanbullular dikkat! Meteoroloji 2 bölgeyi saat verip uyardı
09:47 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasını yazan Rahmi Turan'dan itiraf: Kendimi affetmiyorum
09:40 Milletvekilleri, trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba konusunda ısrarcı
09:25 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı
09:09 Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: 1 şehit
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
24.11.2019 10:31:37