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Google'a erişim sorunu yaşayan Türkiye'ye birçok ülkeden siber saldırı yapıldı

Türkiye'de Google'a erişim sorunun yaşanmasının ardından siber saldırı haritasını gösteren Parsecure Map'te Türkiye, en fazla saldırıya uğrayan ülke olarak görüldü. Türkiye'ye en fazla ABD, Hollanda ve Rusya'dan saldırı geldiği kaydedildi.

20.01.2020 22:05 | Son Güncelleme: 21.01.2020 01:11

Dün öğle saatlerinden beri devam eden 'a erişim sorunun yaşanmasının siber saldırıdan kaynaklandığının açıklanmasının ardından gözler siber saldırı haritasını gösteren Parsecure Map'e çevrildi. , Parsecure Map sitesinde en fazla saldırıya uğrayan ülke olarak görüldü.

ABD, RUSYA VE HOLLANDA'DAN SALDIRI

Dün saat 18.45 itibariyle Google'a erişim sorunu çözülürken Türkiye, Parsecure Map sitesinde en fazla saldırıya uğrayan ülke olarak görüldü. Türkiye'ye en fazla ABD, Hollanda ve Rusya'dan saldırı geldiği belirtildi. Gün içerisinde Türkiye'ye siber saldırıların devam ettiği sıralarda ABD, Çin, Vietnam, Endonezya ve bazı diğer ülkelerden binlerce saldırı gerçekleşti.

NE OLMUŞTU?

Türk Telekom, Google'a erişim sorunun ardından siber saldırı altında olduklarını belirtmiş ve saldırıların Türk Telekom'un DNS'lerine yönelik yapıldığını açıklamıştı.

Son dakika: İnternet servisleri çöken Türk TelekomSon dakika: İnternet servisleri çöken Türk Telekom'dan açıklama: Sorun siber saldırı kaynaklı

Son Dakika: Türk TelekomSon Dakika: Türk Telekom'dan internet erişimi açıklaması: Saat 18.45'te problem tamamen sona ermiştir

Türk TelekomTürk Telekom'un internet servisleri çöktü!

Google'a erişim sorunu yaşayan Türkiye'ye birçok ülkeden siber saldırı yapıldı

Türkiye, Google, Teknoloji, Ekonomi, Güncel


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