Google'a erişim sorunu yaşayan Türkiye'ye birçok ülkeden siber saldırı yapıldı

Dün öğle saatlerinden beri devam eden Google 'a erişim sorunun yaşanmasının siber saldırıdan kaynaklandığının açıklanmasının ardından gözler siber saldırı haritasını gösteren Parsecure Map'e çevrildi. Türkiye , Parsecure Map sitesinde en fazla saldırıya uğrayan ülke olarak görüldü.

ABD, RUSYA VE HOLLANDA'DAN SALDIRI

Dün saat 18.45 itibariyle Google'a erişim sorunu çözülürken Türkiye, Parsecure Map sitesinde en fazla saldırıya uğrayan ülke olarak görüldü. Türkiye'ye en fazla ABD, Hollanda ve Rusya'dan saldırı geldiği belirtildi. Gün içerisinde Türkiye'ye siber saldırıların devam ettiği sıralarda ABD, Çin, Vietnam, Endonezya ve bazı diğer ülkelerden binlerce saldırı gerçekleşti.

NE OLMUŞTU?

Türk Telekom, Google'a erişim sorunun ardından siber saldırı altında olduklarını belirtmiş ve saldırıların Türk Telekom'un DNS'lerine yönelik yapıldığını açıklamıştı.