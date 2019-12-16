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Google, Türkiye'de çıkacak Android modellerine artık lisans verilmeyeceğini duyurdu

Google'ın Türkiye'de kullanılan Android uygulamaları hakkında yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. Google, Türkiye'de 40 milyon kullanıcısı olan Android telefonların yeni çıkacak modellerine, Google uygulamaları için artık lisans verilmeyeceğini duyurdu.

16.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:09

Rekabet Kurumu'nun, 'a haksız rekabetten dolayı kestiği cezanın ardından Google, iş ortağı olan ve 'de faaliyet gösteren firmalara bir yazı gönderdi ve ardından yaptığı açıklamayla kamuoyunu bilgilendirdi.

Google'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Rekabet Kurumu'nun kararı doğrultusunda Android iş ortakları ile olan anlaşmalarda değişiklik yaptıklarını belirtti. Kasım ayında gerçekleştirilen değişikliklerin "Rekabet Kurumu tarafından uygun olarak verilmediği" kararına da değinildi.

"ANLAŞMA YAPAMAYACAĞIZ

40 milyon Android kullanıcısını ilgilendiren konu ile ilgili Google'dan bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ağustos ayında Rekabet Kurumu'nun kararı doğrultusunda Android iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarda değişiklikler yapmıştık. Kasım ayında, Rekabet Kurumu bu değişikliklerin uygun olmadığı ve bu anlaşmalarla operasyonlarımızı sürdüremeyeceğimiz yönünde karar verdi. Türkiye'deki kanunlarla uyumlu bir şekilde çalışabilmemiz için iş ortaklarımızı Türkiye'de yeni çıkacak Android telefon modelleri ile ilgili anlaşma yapamayacağımız konusunda bilgilendirdik.

Tüketiciler mevcut cihaz modellerini satın almaya devam edebildikleri gibi, halihazırda mevcut cihazları ve uygulamaları da normal şekilde çalışmaya devam edecektir. Google'ın diğer ürün ve servisleri durumdan etkilenmeyecektir. Rekabet Kurumu ile bu konunun olabilecek en hızlı şekilde çözümü için çalışmayı sürdürmekteyiz."

BİRÇOK UYGULAMA KULLANILAMAYACAK

Şu an için 12 Aralık tarihinden sonra piyasaya yeni sürülecek olan Android işletim sistemli telefonlarda, Google Mobil Hizmetleri (Google Mobile Services, GMS) yer alamayacak.

Bu yeni cihazlarda işletim sistemi olarak Android kullanılmaya devam edilebilecek, fakat Google'ın aşağıda yer alan belirli uygulamaları yeni cihazlara yüklenemeyecek: Google Arama, Google Chrome, YouTube, Google Play Store, Google Drive, Gmail, Google Duo, Google Haritalar, Google Fotoğraflar, Google Play Filmler, YouTube Music.

Yaşanan bu durumun sonucu olarak Türkiye'de satılan Android işletim sistemli cihazlarda Google uygulamaları ön yüklü olarak gelmeyebilir ve bunun yanında yaşanan durumun büyüklüğüne göre hizmet de veremeyebilir.

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Google, Türkiye'de çıkacak Android modellerine artık lisans verilmeyeceğini duyurdu

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Kaynak: Yüksek Teknoloji


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