Google, Arama Uygulamasına Hayvanların Artırılmış Gerçeklik Modellerini Ekledi

Teknoloji devi Google
, Arama uygulamasına artırılmış gerçeklik destekli telefonlarda görüntüleyebileceğiniz sanal hayvan modellerini ekledi. 9to5google'ın haberine göre dağ keçisi, fener balığı, ayı, imparator penguen, Avrupa
kirpisi, aslan, kaplan ve kurtları arattığınız zaman, 'X'in (hayvan) gerçek boyuttaki haliyle tanışın' yazılı bir kart beliriyor.
Kartta ayrıca 'bölgenizde görüntüleyin' yazılı bir tuş da bulunuyor. Bu tuş sayesinde arattığınız hayvanı, çevrenizde bir yere yerleştirebiliyorsunuz. Hayvanları hareket ettirebilir ve boyutlandırabilirsiniz. Hatta bu hayvanların kendine özgü ses ve görüntü efektleri de mevcut. Kaplan kükrüyor, köpek havlıyor ve kulaklarını kaşıyor, panda bambu yiyor ve kediler de patilerini yalıyor.
Özelliğe erişebilmek için uygulamanın kameranıza ve depolama alanınıza erişmesine izin vermeniz gerekiyor. 9to5google aynı zamanda teknoloji devinin NASA
, Samsung
, Volvo
ve diğer teknoloji şirketleriyle gelecekte daha fazla artırılmış gerçeklik içeriği üretmek için ortaklık kurduğunu belirtiyor.
Kaynak: WebTekno
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