Google
Asistan Türkçe Hizmet Vermeye Bugün Başladı
Google'ın sesli asistan hizmeti Google Assistant nihayet Türkçe hizmet vermeye başladı. Yarın itibariyle tüm Android kullanıcılarına hizmet etmeye başlayacak Google Asistan Türkçe şu anda kademeli olarak hizmete girdi. iOS kullanıcılarının ise Ocak ayını beklemeleri gerekecek.
Android kullanıcılarının Google uygulamalarına getirilen son güncelleme ile sahip oldukları bu yenilik; Google'ın yapay zeka teknolojilerine yaptığı yatırımın keyfine Türkçe olarak varmamızı sağlayacak. 2016 yılında başladığı kişisel asistan hizmetinin bir çok dilde hizmet ettiğini biliyoruz. Son olarak Türkçe'de bu diller arasına girmiş oldu.
Google Asistan Türkçe Hangi Hizmetleri Verecek?
Google Asistan'ın sahip olduğu 300'e yakın özellikten yaklaşık 250'si ülkemizde kullanılabilecek. Bunlar arasında;
Sesli olarak yol tarifi alma,Telefonla arama yapma,Mesaj ve e-posta gönderme,Müzik çalma,Video oynatma,Bulunan veya merak edilen bir konumdaki şu an ve yakın gelecekteki hava durumu tahminlerini alma,Spor karşılaşmalarının sonuçlarını öğrenme,Uçuş bilgilerini alma,Uyumlu donanımlarla ışıkları açıp kapatma,Ev ve işyerlerindeki internete bağlanabilen akıllı cihazları sesli komutlarla yönetebilme gibi özellikle olacak.
Google
16 Aralık 2018 Pazar 03:18