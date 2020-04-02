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Google, Bir Uygulamasını Daha Çöpe Gönderdi!

Google, deneysel uygulamalarından birini daha sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Arama motoru devi, projenin beklendiği ilgiyi görmemesi nedeniyle uygulamayı kapatacağını söyledi.

02.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:50
Google, Bir Uygulamasını Daha Çöpe Gönderdi!
Google , deneysel uygulamalarından birini daha sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Arama motoru devi, projenin beklendiği ilgiyi görmemesi nedeniyle uygulamayı kapatacağını söyledi.

Google, büyük hevesle açılan ancak kullanıcılardan ilgi görmeyen bir uygulamayı daha çöpe atıyor. İlk kez Mayıs 2018'de Hindistan 'ın Mumbai şehrinde bir test olarak tanıtılan Neighbourly adlı uygulama, kişilerin yerel uzmanlar yardımıyla mahallerini keşfetmelerini, olan bitenden haberdar olmalarını sağlayan bir sosyal platform. Kasım ayında başka şehirlerde de kullanıma açılan uygulama, pek ilgi görmedi, kullanıcı sayısını artıramadı ve beta aşamasında kaldı.

Google, müşterilerine gönderdiği e-postada topluluğun yaşadıkları yerle ilgili bir milyondan fazla soruya yanıt verdiğini ancak projenin şirketin umduğu gibi büyümediğini belirtti:

Komşularınızla bağlantı kurmak ve yerel bilgileri paylaşmayı daha insani ve faydalı hale getirmek için bir test uygulaması olarak Neighbourly'i çıkardık. Topluluk olarak yerel festivalleri kutlamak, sel sırasında önemli bilgileri paylaşmak ve bir milyondan fazla soruyu yanıtlamak için bir araya geldiniz.

Ancak Neighbourly umduğumuz gibi büyümedi. Bu zor zamanlarda her gün milyonlarca kişiye hizmet sunan diğer Google uygulamalarına odaklanarak daha fazla insana yardımcı olabileceğimize inanıyoruz.

Google, ayrıca bölgenizdeki kişilerin bölgeyle ilgili yanıtlar bulmalarına yardımcı olan Google Haritalar Yerel Kılavuzu'na dikkat çekti. Öte yandan duyuru zamanı manidar; Facebook, geçtiğimiz günlerde insanların koronavirüs salgını sırasında mahallelerinde yardım istemeleri veya etmeleri için bir topluluk yardımı özelliği duyurmuştu.
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Kaynak: Tamindir



Etiketler: Hindistan, Google, Teknoloji
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