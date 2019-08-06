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Google bir uygulamasını daha kapattı

GOOGLE, kullanıcılar tarafından ilgi görmeyen seyahat uygulaması Google Trips'in yayına hayatına son verdi.

06.08.2019 14:48 Google bir uygulamasını daha kapattı
GOOGLE, kullanıcılar tarafından ilgi görmeyen seyahat uygulaması Google Trips'in yayına hayatına son verdi.

Google Plus'ın ilgi görmemesinin ardından kapatarak büyük bir projeyi sonlandırma kararı alan Google, bu kez 2016 yılında yayın hayatına başlayan seyahat uygulaması Trips'i kapatmaya karar verdi. Dün kapatılan uygulamanın bu duruma gelmesindeki en önemli etken ise Google'ın kendisi. Google'ın haritalar ve arama motoru üzerinden benzer hizmetleri kullanıcılara sunuyor olması, kullanıcıların Trips gibi başka uygulamalara gerek duymamasını sağladı. Üç yıl önce bu uygulama ile kullanıcılara sunulan özelliklerin neredeyse tamamına şu anda tarayıcı üzerinden Google ve Google Haritalar'da erişmek mümkün.
Geliştirildiği ilk günlerde sadece bir harita servisi olarak düşünülen Google Haritalar uygulaması, ise kullanıcıların aradıkları bir mekan veya çevresi hakkında daha detaylı bilgilere ulaşabileceği bir platforma dönüştü.


- İstanbul

Google, Güncel

Kaynak: DHA

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