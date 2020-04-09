Google, çalışanlarına son zamanların popüler video konferans uygulaması Zoom’u yasakladı

Dünyaca ünlü arama motoru Google , koronavirüs nedeniyle bu dönemde insanlar tarafından sıklıkla kullanılan bir uygulamaya yasak getirdi. Zoom video konferans yazılımını çalışanlarının dizüstü bilgisayarlarında kullanmasını yasaklayan Google, kararın gerekçesini ise güvenlik sebepleri olarak açıkladı.

''GÜVENLİK STANDARTLARIMIZI KARŞILAMIYOR''

Google çalışanları son dönemde büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşan Zoom uygulamasını kullanamayacak. Çalışanlarının dizüstü bilgisayarlarında Zoom video konferans yazılımını kullanmasını yasaklayan şirketin bu kararı almasının ardında,gizlilik ve güvenlik endişeleri bulunduğu iddia edildi. Google sözcüsü Jose Castaneda ise Reuters 'a yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda, güvenlik ekibimiz Zoom Desktop Client kullanan çalışanlara, güvenlik standartlarımızı karşılamadığından artık kurumsal bilgisayarlarda çalışmayacağını bildirdi." dedi.

ZOOM, GÜVENLİK AÇIĞINI KABUL ETTİ

Zoom uygulaması şu anda öğretmenler ve şirketler tarafından kullanılan en popüler video konferans uygulaması arasında yer alırken; geçtiğimiz günlerde güvenlik açığı nedeniyle görüşmelerin ve ses kayıtlarının başkaları tarafından ele geçirilebildiği ortaya çıktı. Zoom CEO'su Eric Yuan, uygulamanın güvenlik konusunda açıklarının olduğunu kabul ettiklerini ve raporlanan her güvenlik açığının düzeltilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Kaynak: Tamindir