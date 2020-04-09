Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Google, çalışanlarına son zamanların popüler video konferans uygulaması Zoom'u yasakladı

Koronavirüs salgını sebebiyle evlerine kapanan vatandaşlar, bu süreçte video konferans programlarına yöneldi. Dönemin en popüler yazılımlarından olan Zoom uygulamasına ise Google'dan yasak geldi. Şirket, güvenlik sebebiyle çalışanlarının Zoom video konferans yazılımını kullanmasını yasakladı.

09.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:29

Dünyaca ünlü arama motoru Google , koronavirüs nedeniyle bu dönemde insanlar tarafından sıklıkla kullanılan bir uygulamaya yasak getirdi. Zoom video konferans yazılımını çalışanlarının dizüstü bilgisayarlarında kullanmasını yasaklayan Google, kararın gerekçesini ise güvenlik sebepleri olarak açıkladı.

''GÜVENLİK STANDARTLARIMIZI KARŞILAMIYOR''

Google çalışanları son dönemde büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşan Zoom uygulamasını kullanamayacak. Çalışanlarının dizüstü bilgisayarlarında Zoom video konferans yazılımını kullanmasını yasaklayan şirketin bu kararı almasının ardında,gizlilik ve güvenlik endişeleri bulunduğu iddia edildi. Google sözcüsü Jose Castaneda ise Reuters 'a yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda, güvenlik ekibimiz Zoom Desktop Client kullanan çalışanlara, güvenlik standartlarımızı karşılamadığından artık kurumsal bilgisayarlarda çalışmayacağını bildirdi." dedi.

ZOOM, GÜVENLİK AÇIĞINI KABUL ETTİ

Zoom uygulaması şu anda öğretmenler ve şirketler tarafından kullanılan en popüler video konferans uygulaması arasında yer alırken; geçtiğimiz günlerde güvenlik açığı nedeniyle görüşmelerin ve ses kayıtlarının başkaları tarafından ele geçirilebildiği ortaya çıktı. Zoom CEO'su Eric Yuan, uygulamanın güvenlik konusunda açıklarının olduğunu kabul ettiklerini ve raporlanan her güvenlik açığının düzeltilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Google, çalışanlarına son zamanların popüler video konferans uygulaması Zoom’u yasakladı

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Reuters, Google, Yakın, Teknoloji, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Teknoloji Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler Haberler
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği Haberler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Siri’nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı Haberler
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı
Haberler ›› Teknoloji ››Google, çalışanlarına son zamanların popüler video konferans uygulaması Zoom'u yasakladı - Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

13:07: Kars'ta polis, yoğunluk oluşturmadan vatandaşların işini çözüyor - Haberler 13:04: CHP'li Başarır, yabancılara toprak satışına sınırlama getirilmesini istedi - Haberler 13:00: İran'da koronavirüs 117 can daha aldı - Haberler 13:00: İran dini lideri Hamaney: "Korona meselesi bizi düşman komplolarından gafil etmemeli" - Haberler 12:58: Virüs tedbirlerini hiçe sayarak kumar oynayan şahıslara polis darbesi - Haberler 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım 12:17: WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu 12:17: WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu - Haberler 12:13: Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı - Haberler 12:04: Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı