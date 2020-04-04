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Google, Chrome'un SameSite Çerez Gereksinimlerini Geçici Olarak Geri Çekti

Google, Corona virüsü salgını esnasında dengesin i korumak amacıyla Chrome Samesite çerez gereksinimlerini geçici olarak geri çektiğini açıkladı.

04.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:51
Google, Chrome'un SameSite Çerez Gereksinimlerini Geçici Olarak Geri Çekti
Google , Corona virüsü salgını esnasında dengesin i korumak amacıyla Chrome Samesite çerez gereksinimlerini geçici olarak geri çektiğini açıkladı.

Şubat ayında Chrome 80'in aktif hale gelmesiyle birlikte Google Samesite adlı internet sitelerinde üçüncü taraf çerezlerin çalışmasına yönelik bir güncelleme yayınlamıştı. Corona virüsü salgını nedeniyle dengesini korumak isteyen Google, Samesite çerez güncellemelerini geri çektiğini belirtti. Google Chrome tarayıcısının çerezlere davranış şekillerinde bir değişiklik olan Samesite politikası, üçüncü taraf çerezi, internet sitesi sahibi tarafından onaylanmadığı taktirde, blokluyordu. Bu politikanın, üçüncü kişilere ait veri toplamayı engelleyerek kullanıcı gizliliğini koruma amacıyla geliştirildiği belirtilmişti. Corona Virüsü Etkisiyle İnternet Siteleri Gerekli Güncellemleri Gerçekleştirememiş Olabilir

Üçüncü taraf çerezlerin devre dışı bırakılması bazı internet sitelerinin bozulmasına neden olabileceği, özellikle giriş sistemlerinde üçüncü taraf çerez kullanan internet sitelerinin büyük oranda etkilenebileceği söyleniyor.

Pek çok internet sitesi Samesite politikasını göz önüne alarak gerekli güncellemeleri gerçekleştirmişti. Google, bankacılık hizmetleri, online marketler, devlet hizmetleri ve sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere temel hizmetler sunan web siteleri için istikrar sağlamak istediğini ifade ederek, çerez gereksinimlerini geçici olarak geri çektiğini belirtti.

Google şirketinin bu kararı, pek çok sitenin Corona virüsü salgını etkisiyle, Samesite politikasına yönelik güncellemeleri gerçekleştirememiş olma ihtimalini göz önüne alarak verdiği söyleniyor. Evde kalmak zorunda olduğumuz şu günlerde, internet kullanımın ne derece arttığı göz önüne alındığında, Samesite çerez uygulamalarının devam etmesi çoğu internet sitesi için sorun oluşturabilirdi. Salgın nedeniyle geri çekilen tek Google Chrome güncellemesi Samesite çerezleri olmadı. Google şirketi Mart ayı içinde Google, Chrome ve Chrome OS'ye yeni özellikler eklemeyi geçici olarak duraklattığını ve güvenlikle ilgili güncellemelere odaklandığını açıklamıştı.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Koronavirüs, Chrome, Google, Teknoloji
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