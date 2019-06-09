Google, Cihazlarında Kullanılan Malzemeleri Gösterdiği Videolar Yayınladı

Kaynak: WebTekno

Her yıl piyasaya sürdüğü ve saf Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlarıyla en başarılı Android deneyimini son kullanıcıya sunmayı hedefleyen Google, resmi Instagram ve Twitter hesapları üzerinden bazı paylaşımlarda bulundu. Paylaştığı videolarda Google, ürünlerinde hangi malzemeleri kullandığını gösterdi.Cuma günü Google, Twitter hesabından paylaştığı video ile Nest Hub cihazında hangi materyalleri kullandığını açıkça gösteriyor. Cihazın dört ana rengi; Tebeşir (beyaz), Kömür (siyah), Aqua (yeşil) ve Kum'un (pembe) gösterildiği video doğrultusunda teknoloji devi şirket, hayranlarından olumlu geri dönütler aldı.Cumartesi günü yine resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşım gerçekleştiren Google, bu sefer Pixel 3'lerin kavisli ekranlarına ve cihazların yumuşak yüzeylerine değindi. Şirket tarafından bugün paylaşılan video ise tablet Pixel olarak da bilinen Pixel Slate'in başarılı tasarımını konu alıyor.