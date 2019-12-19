Son dakika: Google'dan 20 ülkede yaşanan erişim kesintisiyle ilgili açıklama yapıldı

ABD merkezli teknoloji devi Google ve servislerinde erişim sorunu yaşandı. Sorun kapsamında kullanıcılar arama motorunu kullanamadı. Google'ın YouTube, Gmail ve Drive gibi servislerinde de erişim sorunları yaşandı. Erişim sorunları hakkında açıklama yapan Google Cloud Platformu, kesintinin Bulgaristan kaynaklı olduğunu açıkladı.

Açıklamada, Bulgaristan'daki ağ üzerinde yönlendirilmiş olan trafikte yaşanan birden fazla eş zamanlı fiber kesintisi sorununun, bu bölgede yaşanan kesintiden etkilenen tüm kullanıcılar için Türkiye saati ile 13.36 itibarıyla tamamen çözüldüğü bildirildi.

"ARAŞTIRMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

Söz konusu süre içinde, Google hizmetlerine Bulgaristan ağ bağlantı noktası üzerinden erişen kullanıcıların servislere ulaşamadığı kaydedilen açıklamada, "Sorunun çözümüne kadar geçen sürede gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz. Sorunun temel nedenini belirlemiş ve etkilenen trafiği, ağımızın sorundan etkilenmiş olan kısımlarının etrafına yönlendirmiş durumdayız. Konuyla ilgili dahili bir araştırma sürdürüyoruz. İleriki bir tarihte ayrıntılı bir olay özetini de paylaşmış olacağız." ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

ABD merkezli teknoloji devi Google ve servislerinde erişim sorunu yaşandı. Sorun kapsamında kullanıcılar arama motorunu kullanamadı. Söz konusu aksaklık Türkiye dahil birçok ülkeyi doğrudan etkiledi.

GOOGLE'A AİT SERVİSLER ÇÖKTÜ

Saat 10.45'ten itibaren Google servislerine erişim sorunu yaşanmaya başladı. Google'a ait; Gmail, YouTube, Google Analytics, Google Trends, Google Maps gibi aynı altyapıyı kullanan bütün servislerde aksamalar yaşandı.

TÜRKİYE'DE ETKİLENEN İLLER

İnternet sitelerine erişimi gösteren bazı online platformlarda paylaşılan haritalardan Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Manisa, Antalya, Konya, Samsun, Trabzon ve Mersin'de sıkıntılar yaşandığı görüldü.

20'Yİ AŞKIN ÜLKEDE SORUN YAŞANDI

Türkiye'nin dışında Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Sırbistan dahil 20'yi aşkın ülkede de erişim sorunları yaşandı. Erişimin sıkıntılarının rapor edildiği ülkeler, Balkanlar bölgesinde yoğunlaşmış durumda.

45 DAKİKA SÜRDÜ

İlerleyen dakikalarda Google hizmetlerine erişim yavaş yavaş sağlanmaya başlanırken, arıza yaklaşık 45 dakika sürdü.

İşte Google sorununu yaşayan ülkeler: