Google Drive Uygulamaları Yeniden Tasarlandı, Daha Mobil Dostu!

Google Drive
Uygulamalarının Mobil Cihazlarda Kullanımı Kolaylaştı
Google Drive uygulamaları, web'deki görünümüyle eşleşecek şekilde yeniden tasarlandı.Artık mobil cihazlarda kullanımı daha kolay.
Gmail'in yeniden tasarlanmasından sonra yakalanan estetik, Google Driver mobil kullanıcılarını da yansıtıldı. Google Drive Uygulamaları Yeniden Tasarlandı ve webten aşina olacağınız görünüme kavuşturuldu.
Bulut hizmeti daha küçük ekranlarda daha efektif kullanılacak şekilde tasarlandı. iOS ve Android GDrive şu anda sizin için önemli olduğuna inandığı dosyaların yer aldığı Web Sürümdeki AnaSayfa sekmesi ile birlikte geliyor.
Bu kararını, dosyayı en son ne zaman düzenlediğiniz, belirli dosyaların kimlerle paylaştığı ve günün belirli saatlerinde hangi dosyalara eriştiğiniz gibi çeşitli faktörlere dayandırıyor.
Uygulamanın alt gezinti – navigasyon – çubuğu artık daha sezgiseldir ve Ana Sayfa, Yıldızlı – favori, Paylaşılan (sizinle paylaşılan dosyalar) ve Dosyalar (tüm dosyalarınız) bölümleri arasında geçiş yapmayı kolaylaştırıyor. Gezinme çubuğuna, artık Team Drivers sayfasında bile farklı bölümlerde erişilebilir.
Team Drives'den bahsetmişken, şimdi Dosyalar – File Section – bölümünde My Drive – Sürücüm'ün hemen yanında bir sekme olarak görüntüleniyor. Hesabınıza bağlı bir bilgisayardan dosya yedeklediyseniz, Sürücülerimin diğer tarafında bir Bilgisayarlar sekmesi de görünür. Son olarak, her dosya ve klasör içinden erişebileceğiniz işlemler menüsü şimdi en sık kullandığınız işlemlerinizi listenin en üstüne yerleştirir.
Yeniden tasarlanan Google Drive, tüm kullanıcılar için geçerli olacak, ancak iOS kullanıcıları bunu daha önce alacak. Yeni tasarım iOS cihazlarına yayılmaya başladı ve 18 Mart'tan sonrada Android cihazlarına doğru yol almaya başlayacak.
G Suite Updates
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Kaynak: Teknotalk.com