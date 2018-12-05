Google
En İyi Android Uygulamaları 2018 Listesini Açıkladı
En iyi Android Uygulamaları 2018 Google tarafından açıklandı, Liste Şaşırtabilir!
Google yılın en iyi Android Uygulamaları Seçimlerini açıkladı ve yaptığı seçimler sizi şaşırtabilir. Şirket Google Play'in en iyilerini vurgulayan bu yılki lisesini yayınladı ve en iyi Android Uygulamasının tepesine "Dil Öğrenme Uygulaması – Drops'u" koydu.
Drops, 31 farklı dilde kelime öğrenmenize yardımcı olan bir uygulama ve Google tarafından 2018'in En İYİ Android Uygulaması Seçildi! Battle Royale
tarafında ise en iyi mobil oyun PBUG Mobile birinciliği kimseye bırakmadı.
Google'ın açıkladığı En iyi Android Uygulamaları 2018 Listesinden bazı uygulamalar ise şöyle;
Vimage Fotoğraflarınıza animasyon eklemenizi sağlayan uygulama.No Draw Boyama uygulaması.Neverthink İnternetten video izlemek için bir uygulama.TikTok, asf Musical.ly'nin yeniden markalaşmış versiyonu.Scout FM, podcast'leri dinlemek için bir uygulama.
"En iyi gizli mücevherler" kategorisinde:
Slowly,Unfold Minimalist şablonlarla hikayeler oluşturmanıza yardımcı olan bir uygulama.Just a Line Google tarafından oluşturulan bir artırılmış gerçeklik çizim uygulaması.Luci Rüya meraklıları için Rüya Günlük Uygulaması,Learn Spanish with Lirica Kullanıcıların İspanyolca öğrenmelerine yardımcı olmak için popüler müzik kullanan bir uygulama.
"En iyi kendini geliştirme" kategorisinde:
Mimo Kod yazmayı öğrenmenize yardımcı olabilecek bir uygulama, en iyi kendini geliştirme uygulaması olarak adlandırıldı.10% Happier, Daha basit meditasyon yapmayı öğretemeye çalışan bir arabuluculuk uygulaması.Keep Trainer Adından da anlaşılacağı gibi Fitness Koçluğu saplayan bir uygulama.MasterClass oyunculuk, şarkı söyleme ve yemek pişirme dersleri veren bir uygulama.
"En iyi Günlük Yardımcı " kategorisinde:
Buzzfeed'in Tasty uygulaması, tarifleri sosyal medya dostu videolara dönüştürür.Otter Voice Notes Ses kayıtlarından çeviri oluşturmak için AI – yapay zeka kullanan bir uygulama.Sift Paranızın karşılığını almanıza yardımcı olan bir alışveriş uygulaması.Canva Bu, posterler, el ilanları ve sosyal medya gönderileri tasarlamanıza yardımcı olur.
Notion Notlarınızı ve yapılacak işlerinizi takip etmek için bir verimlilik uygulaması.
En Çok Hayranı Bulunan Uygulama kategorisinde ise,
YouTube TV
Google'ın yılın en iyi seçimlerini Play Store'da kontrol edebilirsiniz.
Battle Royale,Google
05 Aralık 2018 Çarşamba 03:37