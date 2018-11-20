Google Fotoğraflar Portre Özelliklerini İos'a Getirdi

Android için Google Fotoğraflar uygulaması, portre özellikleriyle donatılmış güncellemesini daha öncesinde yayınlamıştı. Aradan bir ay geçtikten sonra aynı özellikler iOS platformuna da an itibariyle sunulmaya başlandı. Google Fotoğraflar uygulamasının yeni özelliği çektiğiniz portre resimlere derinlik ayarı yapıp, arka planı bulanıklaştırarak, odak noktasını daha net hale getirebiliyor. Yani fotoğraflarınıza Bokeh efekti kazandırabiliyorsunuz.

Sonuçlar oldukça iyiGoogle fotoğraflar ile sonradan yapılan Bokeh efektinde oldukça iyi sonuçlar alınabiliyor. Kullanan kişiler Apple'ın dahili fotoğraf uygulamasından bile daha çok beğenilen sonuçlar aldıklarını belirtmişler. Fotoğraflara derinlik efekti katan benzeri uygulamalar App Store'da hali hazırda bulunsa da Google'ın ürettiği sonuçlar oldukça gelişmiş düzeyde.[bkzdh=103572]Color Pop özelliği ise fotoğrafın yalnızca belli bir bölgesini renkli bırakıp geri kalanını siyah yapmanıza yarıyor. Örneğin bir portre fotoğrafında kendinizi seçip renkli bırakabilir ve arka planın siyah olmasını sağlayabilirsiniz. An itibariyle iOS için yayınlanan bu iki özelliği, Google Fotoğraflar uygulamanız en son sürümündeyse anında kullanmaya başlayabiliyorsunuz.