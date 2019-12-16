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Google'dan güncel açıklama!

Google, Türkiye'de yeni cihaz modellerinin Google servisleri ile pazara sunulamayacağı anlamına gelmediği güncel açıklama yaptı.

16.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:37Google'dan güncel açıklama!

Yapılan açıklamada " 'de yeni cihaz modellerinin servisleri ile pazara sunulamayacağı anlamına geliyor. Halihazırda mevcut modellerin satışı ve çalışması ise normal şekilde devam edecek. Mevcut cihazlar ve uygulamalar da normal biçimde çalışmaya ve güncellemeler almaya devam edecek. Google'ın diğer ürünleri ve servisleri ise durumdan etkilenmeyecek. Bu durumun Türkiye'deki kullanıcılar, üreticiler, uygulama geliştiriciler ve operatörler için getirdiği zorlukları anlıyor, bu sebeple Rekabet Kurumu ile birlikte çalışarak konuyu en kısa sürede çözüme kavuşturabilmeyi umuyoruz." denildi.


Türkiye, Google, Güncel

Kaynak: Bültenler

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