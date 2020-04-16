Google Güvenlik Kamerası Görüntü Kalitesi Açıklaması Yaptı
Google, satışa sunduğu Nest marka güvenlik kameralarının görüntü kalitesini düşüreceğini
16.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:53
Google güvenlik kameralarının görüntü kalitesini için neden değişiklik yaptı?
Yetkililer, Corona virüsü salgını nedeniyle çoğu kişinin evlerinde çalışmak durumunda kaldığını, evden eğitim dönemine geçildiğini ve bu nedenle internet hızının son derece önemli olduğunu belirtti. Google tarafından alınan bu kararın, internet hızının yavaşlamaması adına bir önlem olduğu ifade eden yetkililer, ağ trafiğine fazla yük binmesini önlemeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.
Corona virüsü salgını nedeniyle, dönüşen yaşam şekline adaptasyonu kolaylaştırmak, refah düzeyini koruyabilmek adına harekete geçen tek şirket Google değil. Netflix, Youtube gibi yüksek kullanıcı sayısına sahip firmalarda, benzer bir şekilde görüntü kalitelerini düşürdüklerini açıklamışlardı.
Kaynak: Tamindir
Etiketler: Koronavirüs, Google, Teknoloji