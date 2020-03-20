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Google, Ignaz Semmelweis'in el yıkama tekniğini hatırlattı! Ignaz Philipp Semmelweis kimdir?

Ignaz Semmelweis kimdir? Koronavirüsün yol açtığı dünya çapındaki ölümler, ülkelerin üst düzey önlemler almasına neden oldu. Düğer yandan virüsten korunmanın püf noktası ise el yıkama olarak biliniyor. Google ise coronavirsürten korunmak için el yıkamanın öenmine vurgu yapmak amacıyla Ignaz Semmelweis'i ve el yıkamayı hatırlattı.

20.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:34
Google, Ignaz Semmelweis'in el yıkama tekniğini hatırlattı! Ignaz Philipp Semmelweis kimdir?

Ignaz Semmelweis, 19. yüzyılda lohusalık hummasının artışı ile el yıkama arasındaki ilişkiyi keşfeden hekimdir. O dönemde ölümcül boyutlara gelen lohusalık ateşi için Ignaz, kalsiyum hipoklorit içeren antiseptikler ile el yıkama uygulamasını getirerek ölüm oranlarını büyük ölçüde azalttı. Bu gibi tespit ve bulgularını derlediği Lohusa Ateşinin Kavramı, Etyolojisi ve Profilaksisi adında bir de kitap çıkardı. Ignaz Semmelweis'in el yıkama tekniği nedir? İşte, ayrıntılar...

GOOGLE, IGNAZ SEMMELWEİS VE EL YIKAMAYI DOODLE YAPTI!

Dünyaca ünlü arama motoru Google , koronavirüs tehlikesine karşı en önemli tedbir olan el yıkamayı doodle yaptı. Hekim Ignaz Semmelweis, lohusalık ateşi nedeniyle gerçekleşen ölümlerin önüne geçmek için 30 saniye ve düzenli el yıkama tekniğini önermiştir. Google'da hem Ignaz Semmelweis'i hem de el yıkama tekniğini hatırlattı.

Google, Ignaz Semmelweis'in el yıkama tekniğini hatırlattı! Ignaz Philipp Semmelweis kimdir?

IGNAZ SEMMELWEİS KİMDİR?

Ignaz Philipp Semmelweis, 1 Temmuz 1818 tarihinde Budin'de dünyaya geldi. Alman asıllı Macar hekim Ignaz, antiseptik prosedürlerin öncüsü olarak bilinir. "Annelerin kurtarıcısı" lakabıyla tanınan doktor, lohusalık humması insidansı ile doğum kliniklerindeki el yıkama alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi keşfetti. Lohusalık ateşi 19. yüzyıl ortalarında hastanelerde yaygındı ve %10 - %35 oranları arasında ölümcül boyuttaydı. Semmelweis, 1847 yılında Viyana Genel Hastanesi'nde kalsiyum hipoklorit içeren antiseptikler kullanarak el yıkama uygulamasını önerdi ve ölüm oranlarını önemli ölçüde azaltmayı başardı. Bulgularını derlediği Lohusa Ateşinin Kavramı, Etyolojisi ve Profilaksisi isminde bir kitap yayınladı. Başarılı hekim, 13 Ağustos 1865 tarihinde Oberdöbling, Viyana, Avusturya'da hayatını kaybetti. Maria Weidenhoffer ile evli olan Ignaz'ın 3'de çocuğu vardı.

Google, Ignaz Semmelweis'in el yıkama tekniğini hatırlattı! Ignaz Philipp Semmelweis kimdir?
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Etiketler : Viyana, Google, Gündem, Güncel

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