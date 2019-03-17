Google'ın Çin Ordusuna Yardım Ettiğini Söyleyen Trump'a Google'dan Çok Net Bir Mesaj Geldi

Google
, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın Twitter
'da yayınladığı bir mesaja hızlı bir şekilde cevap verdi. Trump, tweetinde şu ifadeleri kullanmıştı: "Google, Çin
'e ve ordusuna yardım ediyor. ABD'ye etmiyor. Korkunç!"
Teknoloji devi Google, bu söyleme hızla cevap verdi. Bir sözcü konuyla ilgili, "Çin ordusuyla çalışmıyoruz. ABD hükümeti ile Savunma Bakanlığı dahil, siber güvenlik, işe alım ve sağlık hizmetleri gibi birçok alanda çalışıyoruz." dedi.
Trump'ın eleştirisi, Deniz Generali Joseph Dunford'un kongre öncesi benzer yorumlar yapmasından hemen sonra geldi. Dunford "Google'ın Çin'de yaptığı çalışma dolaylı olarak Çin ordusuna yarar sağlıyor" şeklinde konuştu. "Endüstri ortakları Çin'de çalışırken dolaylı bir fayda olduğunu bilerek büyük endişe duyuyoruz. Açıkçası, 'dolaylı' gerçekte olduğu gibi tam bir karakterizasyon olmayabilir, Çin ordusuna doğrudan bir yararı oluyor olabilir."
Google, "Project Dragonfly" olarak adlandırılan, ülkenin bilgi kısıtlamalarına uymak için geliştirdiği sansürlü arama motoru hakkında dış ve iç eleştirilere maruz kalmıştı. Aralık
ayında Google CEO
'su Sundar Pichai, şu anda arama motorunu başlatma planlarının olmadığını, ancak ilerisi için ekarte etmeyi reddettiğini belirtmişti.
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Kaynak: WebTekno