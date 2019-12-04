Google'ın kurucuları CEO'luğu bırakıyor

Teknoloji devi Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, Google'ın çatı şirketi olan Alphabet'teki başkanlık ve CEO'luk görevlerinden ayrılacaklarını duyurdu. Page ve Brin, şirketin yönetim kurulunda kalmaya devam edecek. Google'ın CEO'su Sundar Pichai ise Alphabet'in de CEO'su olarak ikilinin yerini alacak.

"ARTIK ZAMANI GELDİ"

Alphabet'ten yapılan açıklamada şirketin "Daha temiz ve daha hesap verebilir" bir şekilde işleme hedefinde olduğu yer aldı. İkisi de 46 yaşında olan yöneticiler "Artık yönetim yapımızı basitleştirmenin doğal zamanı gelmişti" dedi.

Yöneticiler, "İkimiz de, şirketi bizden daha iyi yönetecek biri gördüğümüzde yöneticiliği bırakmak istemeyen insanlardan değiliz. Alphabet ve Google'ın iki CEO ve başkana ihtiyacı yok" şeklinde açıklama yaptı.

YENİ CEO HİNDİSTANLI

Page ve Brin şirkete tavsiye veren ve sevgilerini gösteren fakat günlük işleyişlerine karışmayan birer ebeveyn gibi olacaklarını, şirket yönetimini Pichai'den daha iyi bir şekilde yapacak kimse olmadığını söyledi. Hindistan'da doğan 47 yaşındaki Pichai Stanford Üniversitesi ve Pennsylvania Üniversitesi'nde okumak üzere ABD'ye gitmiş, ardından 2004'te Google'a katılmıştı.

LARRY PAGE KİMDİR?

Gerçek adı Lawrence Page olan Larry Page, bir Amerikalı girişimci ve arama motoru Google'ın kurucu ortağıdır. Bir çevrimiçi arama firması olarak kurulan Google, çalışmalarını yavaş yavaş internetin diğer alanlarını da içerecek şekilde genişletmiştir.

Bilgisayar uzmanlarının oğlu olarak dünyaya gelen Page'in bilgisayarlarla ilişkisi erken yaşlarda başladı. Çocukken teknolojiye, iş dünyasına ve inovasyona büyük ilgi gösterirdi. Stanford Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi okurken, Google'ı birlikte kurduğu Sergey Brin ile tanıştı ve ikili şirketi 1998 yılında Google Inc adı altında piyasaya sürdü.

Bu ikili 2011 yılına kadar Google'da eş başkanlar olarak görev aldı. Şu anda da yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam ediyor. Larry Page aynı zamanda yenilenebilir enerji teknolojisine olan ilgisi ve hayırseverliği ile tanınıyor. İklim değişikliği ve enerji konusuna büyük önem veriyor.

SERGEY BRİN KİMDİR?

Brin, 21 Ağustos 1973 tarihinde Rusya, Moskova'da dünyaya geldi. Annesinin adı Eugenia, babasının adı ise Michael Brin'dir. Anne ve babası Moskova Eyalet Üniversitesi'nden matematikçi olarak mezun oldular. Brin 6 yaşındayken Rusya'dan ABD'ye göç ederek Maryland'a yerleştiler. Eleanor Roosevelt Lisesinden mezun oldu. Baltimore, Catonsville'da bulunan Maryland Üniversitesinde matematik ve bilgisayar mühendisliği üzerine lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra Kaliforniya'ya taşındı.

Stanford Üniversitesi'nde 1993 -1995 yıllarında doktorasını yaparken Larry Page ile tanışarak, birlikte Google arama motorunu oluşturdu ve Google şirketini kurdu. Sergey Brin Google'da, Teknoloji Başkanı sıfatıyla çalışmalarına devam ediyor.

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ ARASINDA

Forbes'in 2012 yılında bildirdiğine göre 20,3 milyar dolar şahsi serveti ile dünyanın 100 zengini listesinde 13. sırada bulunan Brin, 2014 yılında ise 30 milyar dolar şahsi serveti ile dünyanın 20. zengin kişisi ilan edildi.