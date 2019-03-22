Google
'ın Oyun Platformu Stadia AMD ile Güçleniyor!
Google bulut oyun akış platformu Stadia'yı duyurdu. Yeni platform PC'den tablet'e, tablet'ten akıllı telefona kadar tüm cihazlarda oyun deneyimini sunmayı hedefliyor. Google'ın Oyun Platformu Stadia AMD kullanıyor. İşte detaylar!
İki firma arasında yakın ve uzun süreli bir ortaklığı devam ettiren AMD, yapılan açıklamada Google'ın yeni oyun platformu Google Stadia için yüksek performanslı ve özel üretilmiş AMD Radeon veri merkezi GPU'larını seçtiğini duyurdu. San Francisco
'da düzenlenen Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda (GDC) Google'ın duyurduğu oyun platformunda AMD, Google'a yazılım geliştirme araçları ve Linux
tabanlı, açık kaynaklı Vulkan sürücüsüyle destek olacak.
AMD Kurumsal Başkan Yardımcısı ve Veri Merkezi GPU İş Birimi Genel Müdürü Ogi Brkic yaptığı açıklamada şunları söyledi;
"Oyuncu DNA'mızı ve veri merkezi teknolojilerindeki liderliğimizi, açık platformlara olan uzun süreli adanmışlığımızla birleştirerek, dünya sınıfında bulut tabanlı oyun deneyimlerini mümkün kılmak için benzersiz AMD teknolojileri ve uzmanlığını sunuyoruz. AMD, Google'la birlikte çalışarak, dünyanın dört bir yanındaki oyunculara muhteşem oyun deneyimlerini, kararlılık ve umdukları performanstan ödün vermeden sunmaktan mutluluk duyuyoruz."
Google Stadia geliştirici platformu ürün müdürü Dov Zimring ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada;
"Bu proje üzerinde AMD ile yıllardır yakından çalışıyoruz, böylece Google Stadia için lider özellik ve performansı sunacak özel GPU'nun geliştirilmesini sağladık. Google ve AMD, Vulkan, açık kaynaklı Vulkan GPU sürücüleri ve açık kaynaklı grafik optimizasyon araçları konusunda açık kaynaklı yazılımlara karşı ortak bir adanmışlığa sahip. Oyun endüstrisindeki yenilikçilik ve birlikte çalışma ruhundan esinlenerek, grafik teknolojilerinin geleceğine, oyun geliştiricilerle birlikte öncülük etmeye hazırlanıyoruz." Dedi.
Yüksek performanslı AMD Veri Merkezi GPU'ları
Grafik olarak zengin oyunları milyonlarca kullanıcıya aktarmak ve bunu bulut üzerinden yaparken gecikmeyi en aza indirip, oyun performansını en üst seviyeye taşımak için ultra yüksek performanslı işlem yeteneğine ihtiyaç duyulur. Aynı zamanda veri merkezlerinin güvenlik, yönetilebilirlik ve ölçeklendirilebilirlik gibi benzersiz zorluklarını da aşmak için gelişmiş teknolojiler gerekmektedir.
Google Stadia için özel üretilmiş AMD yüksek performanslı Radeon veri merkezi GPU'ları şu özelliklere sahip:
2. Nesil Yüksek Bant Genişlikli Bellek (HBM2) ile kompakt boyutta güç tasarrufu sağlamak;Hata Doğrulama Kodu (ECC) gibi veri bütünlüğünü korumaya yardımcı özellikler;SR-IOV (Single-Root I/O Sanallaştırma) endüstri standardı üzerine inşa edilmiş, endüstrinin ilk donanım tabanlı GPU sanallaştırma çözümü yoluyla, bulut tabanlı oyun için güvenlik özelliklerine sahip, hızlı ve tahmin edilebilir performans.
AMD'nin grafik mimarisi, PC'lerden büyük oyun konsollarına kadar günümüzün oyun platformlarını destekliyor. Bu sayede geliştiricilerin oyunlarını tek GPU mimarisi için iyileştirmelerini mümkün kılarken, bu yararı birden fazla platforma ve büyük ölçekli bulut oyun platformuna yaymalarını sağlıyor.
Güçlü Geliştirici Araçları
Güçlü AMD yazılım araçları, geliştiricilerin oyunlarını ve diğer uygulamalarını AMD Radeon GPU'lar için optimize etmelerini mümkün kılıyor. AMD, geliştiricilere içerisinde Linux tabanlı sürücüler ve AMD Radeon GPU'lar için Vulkan API desteğiyle güçlendirerek, GPU tabanlı uygulamaların performansını iyileştirmek için bir grup seçenek ve geniş esneklik sağlıyor.
Açık kaynaklı AMD Linux sürücüler, Google'ın ve geliştirici ortaklarının kodu incelemesini ve sürücünün tam olarak nasıl çalıştığını anlamalarını mümkün kılıyor. Böylece uygulamalarını daha iyi şekilde AMD Radeon GPU'lar için iyileştirmelerini sağlıyor. Sürücü aynı zamanda AMD GPU Profiler(RGP) ile iş yüklerinin; AMD Radeon GPU'lar üzerinde nasıl çalıştığını gösteren detaylı ve düşük seviye bilgi sağlayan bir uygulama takip eklentisi barındırıyor. Potansiyel iyileştirmeler önerebilecek zamanlama sorunlarını belirleyen bu özellik; geliştiricilerin AMD Radeon GPU'larda mümkün olan en iyi performansı sunacakları uygulamalar yaratmalarını mümkün kılıyor.
AMD Radeon GPU Profiler, oyun geliştiricilerin uygulamalarının GPU'yu nasıl kullandıklarını görselleştirmelerini sağlıyor. Geliştiriciler bunun ardından etkinlik zamanlamalarını takip edebiliyor ve oyunlarını Google Stadia için iyileştirebiliyorlar. RGP aynı zamanda açık kaynaklı RenderDoc grafik hata ayıklama aracıyla da çalışarak; her karenin işlenmesiyle ilgili detaylı ve gerçek zamanlı bilgiler sunarak, hata ayıklama için gereken süreyi de azaltmış oluyor.
RGP, PC'de çalıştığı şekilde sanallaştırılmış bir ortamda da aynı şekilde çalışarak, geliştiricilerin kolay çalışmalarını da sağlıyor.
Linux, Google, Teknoloji
Kaynak: Teknotalk.com