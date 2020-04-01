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Google'ın Reklam Gelirleri İlk Kez Düşebilir

Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden koronavirüs şirketlerin kazançlarını da etkiliyor. Gelen bilgiler Google'ın kazançlarında düşüş yaşayacağı yönünde.

01.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:49
Google'ın Reklam Gelirleri İlk Kez Düşebilir
Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden koronavirüs şirketlerin kazançlarını da etkiliyor. Gelen bilgiler Google 'ın kazançlarında düşüş yaşayacağı yönünde.

Koronavirüs Google'ı Etkileyecek Mi?

RBC Capital analisti Mark Mahaney yaptığı açıklamada "Google'ın Haziran çeyreğinde reklam gelirinde geçen yıla göre ilk düşüşle ??karşılaşacağını düşünüyoruz" dedi. Seyahat ve konaklama sektörlerinin virüs nedeniyle geçici çöküşünün Google'ın gelirlerine yansıdığı söylenmekte. Analisti Mark Mahaney, Google'ın gelirinin %10 ila %15'inin bu sektörlerden elde ettiği yönünde.

Dünya genelinde tespit edilen vaka sayısının 873.767 olduğu açıklandı. Dünya genelinde koronavirüsten dolayı 43.288 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İyileşen hasta sayısının da 184.771 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte.Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekmekte.
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Kaynak: Tamindir



Etiketler: Koronavirüs, Google, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Google'ın Reklam Gelirleri İlk Kez Düşebilir - Haberler

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