01.07.2019 09:44
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Google'ın yeni dosya paylaşım sistemi; Fast Share

Google

GOOGLE, Android Q işletim sistemini yayınlamasıyla birlikte kullanıcılarına Fast Share isminde yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor.

GOOGLE, Android Q işletim sistemini yayınlamasıyla birlikte kullanıcılarına Fast Share isminde yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Kullanıcılar Fast Share ile internet kullanmaksızın birbirlerine dosyaları hızlıca yollayabilecek.

Android 4.0 sürümünde ilk kez yayınlanan Android Beam isimli dosya paylaşım sistemi, NFC teknolojisini destekleyen cihazların WiFi veya Bluetooth üzerinden dosyalarını birbirlerine gönderebilmelerine olanak sağlıyordu. Android Q ile birlikte Android Beam, yerini Fast Share'e bırakacak.  Henüz resmi duyurusu yapılmayan paylaşım sisteminin aktif olabilmesi için kullanıcıların Bluetooth ve konum bilgilerini açık tutması gerekiyor. Aynı zamanda kullanıcının Fast Share uyumlu cihaz kullanması da gerekiyor. Fast Share'in getirdiği en büyük avantaj NFC gereksiniminin ortadan kalkması. Birbirlerini Bluetooth ile tanıyan cihazlar, WiFi ağını kullanarak dosya aktarımı yapabilecek.

Öte yandan Fast Share'in Google Play servisi olarak sunulması, Android Q güncellemesine ihtiyaç duyulmaksızın pek çok Android sürümünde bu özelliğin kullanması bekleniyor. Özelliğin sadece Android cihazları değil, iPhone'ları da kapsayacağı düşünülüyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
bluetooth , android , Güncel

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