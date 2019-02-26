Google, İstanbul, Ankara ve İzmir İçin Yerel Seçim Tahmini Açıkladı

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde, adaylarla ilgili yapılan arama sonuçlarına dayanan Google Trends verileri yayınlandı. Verilere göre İzmir ve Ankara'da Millet İttifakı'nın adayları Tunç Soyer ile Mansur Yavaş daha popüler görünürken, İstanbul'da ise Binali Yıldırım önde görünüyor.

İnternet kullanıcıların Google arama motoru üzerinden yaptıkları aramaların analiz edilmesiyle oluşturulan Google Trends verileri, araması yapılan konunun ne ölçüde gündemde olduğunu anlamanın bir diğer yolu olarak görülüyor. 31 Mart yerel seçimler öncesinde de, yarışacak adayların isimlerinin Google aramaları analizi, onların kullanıcılar arasındaki popülaritesine ilişkin ipuçları veriyor.

Söz konusu veri analizi yöntemi, 2017'de düzenlenen Fransa Cumhurbaşkanlığı ve 2018 yılındaki İtalya genel seçimlerini doğru tahmin etmişti.

2014 YEREL SEÇİMLERİNDE ANKARA'DA DOĞRU TAHMİNDE BULUNMUŞTU

Google Trends ayrıca, 2014 Türkiye yerel seçimlerinde de Ankara ili için doğru tahminde bulunmuştu. Ancak yine de, adayların internet ortamındaki aranma sıklığı, seçim sonuçlarına ilişkin kesin sonuçlar göstermiyor. Zira Google Trends analizleri kimi zaman seçim sonuçlarıyla uyum gösterse de, seçim sonuçlarına ilişkin bir kesinlik barındırmıyor.

2018 GENEL SEÇİMLERİNİ YANLIŞ TAHMİN ETTİ

Öte yandan Google Trends, 2018 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı Muharrem İnce'yi en popüler aday olarak göstermişti.

Son yapılan Google Trends araştırma sonuçlarına göre ise, İzmir'de Tunç Soyer, Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da ise Binali Yıldırım önde görünüyor. Google Trends analizinde yer alan illerdeki adayların internet kullanıcıları açısından sahip olduğu popülarite dağılımı ise aşağıdaki gibi.

1- ANKARA

Öncelikle 30 Mart 2014 tarihli yerel seçim sonuçları şu şekilde:

YSK'nın Haziran 2018 raporlarına göre Ankara'ya kayıtlı seçmen sayısı 3 milyon 904 bin 585. Geçtiğimiz yerel seçimlerde olduğu gibi yine yüzde 90'lık bir seçim katılımı beklendiğinde, kullanılan oy sayısının 3 milyon 514 bin 126 olacağını ortaya çıkıyor.

KULLANILACAK OYLARIN DAĞILIMI

31 Mart 2019 tarihine henüz gelinmediğinde, 20 Ocak'tan 1 ay öncesi incelendi.

Geçtiğimiz yılın aralık ayında, 19 Ocak'a kadar olan kısımda, sol taraftaki barla gösterilen ortalama değerlerde mavi renkle ifade edilen Mansur Yavaş 37, kırmızı değerle ifade edilen Mehmet Özhaseki 33 puan olarak gösterilmişti.

Lakin aradan geçen zamanda her iki adayın da Google'a göre popülerlik puanları düştü.

Buna göre mavi renkle temsil edilen Mansur Yavaş 34 puan, kırmızı renkte Mehmet Özhaseki 27 puan olarak aldı.

2- İSTANBUL

YSK'nın Haziran 2018 raporlarına göre İstanbul'a kayıtlı seçmen sayısı 10 milyon 559 bin 686.

Geçtiğimiz yerel seçimlerde ortalama katılım oranının yüzde 89,2 oldu. Katılım yine yüzde 89 olarak baz alındığı sonuçları aşağıdaki gibi hesaplanabilir.

İstanbul'a kayıtlı seçmen sayısının 10 milyon 559 bin 686 olduğunu düşünülürse yüzde 89 bir katılımla kullanılan oy sayısının 9 milyon 398 bin 120 olacağını hesaplabilir.

Tıpkı Ankara'da olduğu gibi, 1 aylık bir tarihi İstanbul için de baz alacak olunursa, oy dağılımının aşağıdaki gibi olduğunu görülecektir.

İlgili 1 aylık tarihler arasında, sol taraftaki barla gösterilen ortalama değerlerde mavi renkle ifade edilen Binali Yıldırım 24, kırmızı değerle ifade edilen Ekrem İmamoğlu 27 puan olarak Google tarafından gösterilmişti.

Aradan geçen zamanda, rapordaki veriler güncelliğinde 26 Şubat itibariyle grafik aşağıdaki gibi oluşuyor.

Buna göre, her iki aday da Google tarafından birbirine eşit olarak 24 puanda gösteriliyor.

3 – İZMİR

Üçüncü büyük şehir İzmir, Millet ittifakının üç büyük kent içinde adayını en son açıkladığı kent. Millet ittifakının adayı olarak belirlenen isimse, CHP Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer oldu. YSK'nın son duyurusunda İzmir'deki kayıtlı seçmen sayısı 3 milyon 250 bin 780 olarak aktarılmıştı.

Geçtiğimiz yerel seçimlerde ortalama katılım oranının %90,2 olduğunu bildiğimizden, 31 Mart 2019'da gerçekleşecek yerel seçimler için katılımı yine %90 olarak baz aldığımızda aşağıdaki sonuçları öngörebiliyoruz.

İzmir'de kayıtlı seçmen sayısının 3 milyon 250 bin 780 olduğunu düşünürsek, %90 bir katılımla kullanılan oy sayısının 2 milyon 925 bin 702 olacağını hesaplayabiliriz.

Diğer illerde de ortak olarak belirlediğimiz 20 Aralık 2018'den 26 Şubat 2019 tarihine kadar belirlediğimiz aralıkta, mavi renkle ifade edilen Nihat Zeybekçi: 4, kırmızı değerle ifade edilen Tunç Soyer 9 Google trend puanı olarak gösterilmiş.

%90 katılımın gerçekleşeceğini düşündüğümüzde, 2 milyon 925 bin 702 adet oyun geçerli oy kullanılacağını öngörebiliriz. İzmir'deki toplam trend puanını (13) ilgili oy sayısınıa böldüğümüzde adaylar için belirli bir oy dağılımını elde etmiş olacağız.

2 milyon 925 bin 702/ 13 yaptığımızda, İzmir için 1 trend puanının, 225 bin 054 geçerli oya denk geleceğini buluyoruz.

Bulduğumuz sonucu adaylar arasında dağıtırsak;

Nihat Zeybekçi : 225 bin 054 x 4= 900 bin 216 oy

Tunç Soyer : 225 bin 054 x 9 = 2 milyon 25 bin 486 oy

Bu sayılar Google Trend aracından elde edilen, popülerlik puanlarından faydalanılarak yapılmış bir hesaplamadır. Seçmen katılım oranları önceki yıllarla paralel olacak şekilde hesaplamalara dahil edilmiştir.