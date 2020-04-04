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Google, konum bilgilerini paylaşacak

Google, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında konum verilerini açıklayacağını duyurdu.

04.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:48
Google, konum bilgilerini paylaşacak
Google , koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında konum verilerini açıklayacağını duyurdu.

Arama motoru Google'dan yapılan açıklamaya göre, şirket 131 ülke ve bölgede insanların hareketlerine ilişkin topladığı verileri kamuyla paylaşacak. Salgınla mücadeleye destek için insanların nerelere gittiğini gösteren ilk rapor bugün yayımlandı. Açıklamada, Google'ın coğrafyaya göre hareket eğilimlerini izleyip hükumet ve halk sağlığı yetkililerini bilgilendirerek koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek vermeyi hedeflediği ifade edildi.

Raporlarda insanların market, eczane, park ya da iş yeri gibi yerlere mi gittikleri, bu yerlerin ne kadar kalabalık olduğu gibi bilgilerin yer alacağı kaydedildi. Açıklamada, bireylerin konumu ya da kimliğini tespit etmeye yönelik bilgilerin ise paylaşılmayacağı belirtildi.

Google Haritalar uygulamasının başındaki isim olan Jen Fitzpatrick ve şirketin sağlık bölümünün başındaki Karen DeSalvo projenin arkasındaki isimler. Raporun içeriğine örnek veren Fitzpatrick, Fransa'da restoran, kafe, alış-veriş merkezi, müze ve temalı parklara olan ziyaretçi sayısında normal seviyelere kıyasla yüzde 88'lik bir düşüş kaydedildiğini belirtti. Yerel dükkanlarda ise bu ziyaretçi sayısının başlarda yüzde 40 oranında yükseldiği sonradan yüzde 72 düzeyinde düştüğü görüldü.

Ofis ziyaretlerindeki düşüş ise yüzde 56, "İş yerlerindeki durumun bu şekilde olacağı öngörülüyordu" diyen Fitzpatrick, "Umarız bu raporlar hükumetlere alacakları önlemler konusunda yardımcı olur" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Google, Ekonomi
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