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Google, Pixel 3 Serisi Satışlarını Sonlandırdı

Google'ın çevrimiçi mağazası artık Pixel 3 ve Pixel 3 XL satışlarını durdurma kararı aldı. Google sözcüsü, şirketin üçüncü nesil Pixel satışlarını bıraktığını doğruladı.

31.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:49
Google, Pixel 3 Serisi Satışlarını Sonlandırdı
Google 'ın çevrimiçi mağazası artık Pixel 3 ve Pixel 3 XL satışlarını durdurma kararı aldı. Google sözcüsü, şirketin üçüncü nesil Pixel satışlarını bıraktığını doğruladı. Halihazırda Google; Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 ve Pixel 4 XL satışlarına devam ediyor.

Google Store'un ana sayfasından erişilemeyen Pixel 3 sayfasını bulsanız bile, tüm depolama boyutları ve operatör yapılandırmaları stoklardan kaldırıldı. Geçtiğimiz yıl Nisan ayı başında Pixel 2 ve 2 XL'ı Google Store'dan kaldıran şirket, yine aynı zamanlama ile üçüncü nesil telefonların satışını durduruyor.

Google'ın kendi satış sayfasından kaldırılan Pixel 3 serisinin hala Best Buy veya B&H Photo gibi mağazalardan alınabileceğini belirtmek gerekiyor. Her durumda güç tasarruflu ve ekonomik Pixel 3a veya 3a XL'yi düşünmenizi tavsiye edebiliriz ancak belki de halefinin (Pixel 4a) piyasaya sürülmesini beklemelisiniz.

Mevcut küresel durum göz önüne alındığında Pixel 4a'nın ne zaman satışa çıkacağını tespit etmek zor ancak 3a'nın fiyat düşüşü yaşayabileceğini söylemek mümkün. Pixel 4a'nın da 399 dolardan satışa sunulması bekleniyor.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Google, Teknoloji
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