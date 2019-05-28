Google Pixel 3a, Telefonda Kullanılan Plastiğin Dayanıklı Olduğunu Kanıtladı

Telefonları derinlemesine incelemesiyle tanınan YouTuber JerryRigEverything'in eline son geçen telefon Google
Pixel 3a oldu. Zorlu testlere tabi tutulan telefon, bütün testleri geçmeyi başardı. Telefonun Dragon Tail ekranı, bütün Gorilla Glass ekranlarla aynı dayanıklılıkta performans gösterdi. Telefon ayrıca bükülme testini de geçti.
Telefon tanıtıldığı zaman telefondaki plastik kasa, birçok kişi için eleştiri konusu olmuştu zira neredeyse herkes plastik materyalin ısıya, bükülmeye ve çizilmeye çok dayanıksız olacağını öne sürüyorlardı. Ancak görünen o ki Pixel 3a bütün bu önyargıları yendi.
Google Pixel 3a, Google'ın devasa yazılımını ve kayda değer bir kamerayı 399 euro gibi bir fiyatta bir araya getirmeyi hedefliyor. Bu fiyat Xiaomi, Redmi, Honor gibi firmaların aynı özellikteki cihazlarına baktığınız zaman gayet makul bir fiyat.
Google
, Teknoloji
Kaynak: WebTekno