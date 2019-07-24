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Google Pixel 4 El Hareketlerine Duyarlı Özellikler İçerebilir

Google Pixel 4 El hareketlerine Duyarlı Özellikler İçerebilir Google Pixel 4 El Hareketlerine Duyarlı Özellikler İçerebilir.

24.07.2019 03:36 Google Pixel 4 El Hareketlerine Duyarlı Özellikler İçerebilir
Google Pixel 4 El hareketlerine Duyarlı Özellikler İçerebilir


Google Pixel 4 El Hareketlerine Duyarlı Özellikler İçerebilir.

Google'ın yeni muhtemel amiral gemisi ile ilgili sızıntılar artmaya başladı. Eklenen yeni özellik daha fazla ekran boyutuna kimin ihtiyacı var ki? dedirtecek cinsten. Google Pixel 4 sızıntısı yeni sensörün izlerini taşıyor.

Google Pixel 4 Sızıntısı, hand gasture control – el hareketleri kontrolü söylentilerini daha da somutlaştırdı. Ice Universe, sağ tarafta oldukça göze çarpan bir oval delik de dahil olmak üzere Pixel 4 ve Pixel 4XL için ayrı çerçeveleri gösteren fotoğraflar ele geçirdi.

Akıllı telefonların ekranına dokunmak yerine artık el hareketleri ile de ekranlar arası geçiş veya farklı fonksiyonları harekete geçirilmesi mümkün olabilir.

Her iki Pixel modelinde, merkezi bir hoparlörde ve bir yüz tanıma veya derinlik sensörü olduğuna inanılan ikili selfie kameralarını bekleyebilirsiniz.

9to5Google

Google, Teknoloji

Kaynak: Teknotalk.com

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