Google Pixel 4'ün çift kameralı tasarımını tanıtımdan aylar önce duyurdu

Google'ın yeni nesil Pixel telefonunu duyuracağı etkinliğe henüz aylar olmasına rağmen ortaya çıkan asıllı ya da asılsız bilgilerin sonucunda Google, Pixel 4 telefonuna dair bir soru işaretini ortadan kaldırdı. Bu haftanın başlarına doğru PriceBaba'dan gelen Pixel 4 render'larında kare bir kamera tasarımı gösterilmişti. Google ise bu olayın ardından telefonun resmi render'larını paylaştı.

KAMERA TASARIMI YENİ IPHONE İLE BENZERLİK GÖSTERİYOR

Google'ın yolladığı tweet'te şu ifadeler yer aldı: "Pekala, madem (telefona) bu kadar ilgi var, alın! Neler yapabildiğini görene kadar bekleyin." Bu tweet'iyle Pixel 4'ün tasarımını ortaya çıkartmaya çalışanların üzerinden büyük bir yük alan Google, yan yana duran ve kare bir çerçeve içerisine konumlandırılmış arka kameralarını da göstermiş oldu. Yeni iPhone modellerinin de benzer bir kamera dizilimiyle gelmesi bekleniyor.

TEK TONLU ARKA PANEL KULLANACAK

Google tarafından onaylanan bu görselde Google'ın tek tonlu arka panel kullanacağı da ortaya çıkmış oldu. Bundan önceki modellerde telefonun üst kısmıyla alt kısmının renk tonları farklıydı ancak bu modelde tek renk tercih edilmiş. Bunun yanı sıra arka tarafta bir parmak izi okuyucu görünmediği için telefonda ekrana gömülü bir parmak izi okuyucuyu görmemiz mümkün.

SORU İŞARETLERİ HALA GİDERİLMİŞ DEĞİL

Telefonun teknik özelliklerine baktığımız zaman Pixel 4 hala büyük bir soru işareti olarak karşımıza çıkıyor. Şu an için telefonun Snapdragon 855 kullanacağını ve daha yüksek bir RAM ile geleceğini tahmin ediliyor. Telefonun ayrıca Google'ın yeni işletim sistemi Android Q ile çıkması da bekleniyor.

Kaynak: WebTekno