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Google Pixel 4'ün Kritik Hatası Aylar Sonra Düzeltildi!

Google tarafından yayınlanan güncelleme ile birlikte Pixel 4 ve Pixel 4 XL modellerinde bulunan kritik hata düzeltildi.

07.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:51
Google Pixel 4'ün Kritik Hatası Aylar Sonra Düzeltildi!
Google tarafından yayınlanan güncelleme ile birlikte Pixel 4 ve Pixel 4 XL modellerinde bulunan kritik hata düzeltildi.

Aylar Süren Düzeltme!

Pixel 4 ve Pixel 4 XL modellerinde yer alan yüz tanıma kilidi diğer cihazların aksine gözleriniz kapalı dahi olsa çalışabiliyor. Bunun zaman zaman önemli sorunlar getirebileceğini vurgulayan kullanıcılar, haberleri dahi olmadan cihazlarının açılabileceğini belirtmişti.

Google uzun bir süredir bu sorun üzerinde çalışıyordu.

Her ayın ilk pazartesi gününde olduğu gibi bugün de güncelleme desteği devam eden Pixel modelleri için yeni yazılım güncellemesi yayınlandı. Nisan 2020 güncellemesi ile birlikte en güncel güvenlik yazılımı kullanıcılara sunuluyor.

Buna ek olarak söz konusu iki modelin yüz tanıma kilidinde yaşanan sorun bu güncelleme ile birlikte düzeltiliyor.

Bu güncellemenin ardından kullanıcılar, telefon kilidinin açılmasından önce gözlerinin açık olup olmadığının kontrol edilmesini isteyen bir ayara sahip olacak. Tabii bu ayarın varsayılan olarak açık olacağını da vurgulayalım.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Google, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Google Pixel 4'ün Kritik Hatası Aylar Sonra Düzeltildi! - Haberler

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