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Google pixel üretimini çin'den vietnam'a taşıyor

Google akıllı telefonu Pixel'in üretimini, yüksek fiyatlar ve ticaret savaşının neden olduğu tarifelerden dolayı Çin'den Vietnam'a taşımaya karar verdi.

28.08.2019 15:38 Google pixel üretimini çin'den vietnam'a taşıyor
Google akıllı telefonu Pixel'in üretimini, yüksek fiyatlar ve ticaret savaşının neden olduğu tarifelerden dolayı Çin'den Vietnam'a taşımaya karar verdi.
Şirket aynı zamanda akıllı hoparlör Google Home'un üretimini de Çin'den taşımayı gündemine aldı.
Google, Vietnam'da bulunan, Nokia'nın eski fabrikası için yaz başında görüşmelere başlamıştı.
Apple, Airpods'un Çin'deki tedarikçilerinin yüzde 15-30'unu Vietnam'a taşımıştı. Bunun yanında HP ve Dell dizüstü bilgisayar üretiminin yüzde 30'lu kısmını Çin'den çekeceğini söyledi.


- İstanbul

Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Google, Ekonomi

Kaynak: DHA

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