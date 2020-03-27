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Google Play Filmler'deki İçerikler Ücretsiz Olabilir!

Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan kodlara göre Google Play Filmler uygulamasındaki içerikler ücretsiz hale gelebilir.

Ücretsiz Filmler Eklenecek

Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, Disney+, Apple TV+ ve dahası.

27.03.2020 06:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 06:34
Google Play Filmler'deki İçerikler Ücretsiz Olabilir!
Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan kodlara göre Google Play Filmler uygulamasındaki içerikler ücretsiz hale gelebilir.

Ücretsiz Filmler Eklenecek

Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, Disney+, Apple TV+ ve dahası.

Son birkaç aydır dizi ya da film izlemek için pek çok alternatife sahipsiniz ve bu, Google için pek de hoş olmayan bir durum. Diğer platformlar belirli bir aylık abonelik ücreti karşılığında tüm dizi ve filmleri izlemenize olanak sunarken Play Filmler seçtiğiniz filmleri ve dizileri kiralamanıza ya da satın almanıza olanak sunar. Ayrıca bu fiyatların pek de cep dostu olmadığı söylenebilir.

Google, bu durumun önüne geçmek için film ve dizi akışını ücretsiz hale getirmeye çabalıyor gibi gözükmekte. Tabii bunun reklam yerleştirmeleri ile yapılacağını göz önüne almanız gerekli.

Kodlarda ortaya çıkan bu detay şu aşamada kısıtlı bir bakış açısını bizlere sunuyor. Örneğin söz konusu uygulamanın tüm diziler ve filmler için geçerli olup olmayacağı ile ilgili bazı soru işaretleri mevcut.

Her ne olursa olsun rekabetin tamamı ile dışında bulunan şirket, bu adım ile birlikte daha uygun şartlarda yarışa dahil olabilir.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Google Play Store, Amazon, Teknoloji

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