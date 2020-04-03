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Google Play Oyunlar'ın Profil Sayfası Yenilendi

Google Play Oyunlar'a yeni güncelleme ile birlikte sosyal sekmesi eklendi. Google Play Oyunlar'daki Sosyal sekmesi üzerinden arkadaşlarınızı ekleyebilir, hangi oyunları oynadıklarını görebilir, skor tablolarında rekabet edebilir ve daha pek çok şey yapabilirsiniz.

03.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:50
Google Play Oyunlar'ın Profil Sayfası Yenilendi
Google Play Oyunlar'a yeni güncelleme ile birlikte sosyal sekmesi eklendi. Google Play Oyunlar'daki Sosyal sekmesi üzerinden arkadaşlarınızı ekleyebilir, hangi oyunları oynadıklarını görebilir, skor tablolarında rekabet edebilir ve daha pek çok şey yapabilirsiniz.

Google Play Oyunlar, son güncelleme ile birlikte "Profil" sekmesi, "Sosyal" olarak değişti. "Sosyal" sekmesinde bazı gizlilik ayarları mevcut. Bu gizlilik ayarları, "Sosyal" sekmesini açtığınızda sizi karşılıyor.

Oyun etkinliğinizi kimlerin görebileceğini ayarlayabilmek için "Yalnızca siz", "Arkadaşlar" ve "Herkes" olmak üzere üç adet seçenek ile karşılaşacaksınız. Bir sonraki adımda ise arkadaşlarınız ile kolay bir şekilde oyun oynayabilmeniz için oyunların arkadaş listenize erişmesini sağlayabilirsiniz.

Google Play Oyunlar, Bir Dizi Sosyal Özellik Kazandı

Google Play Oyunlar'ın yeni güncellemesi ile birlikte daha sosyal bir hale geldi. Google Play Oyunlar'ın gizlilik işlemlerini ayarladıktan sonra bir bağlantı yolu ile arkadaşlarınızı davet edebilir veya "Arkadaşlar" sekmesi üzerinden yer alan listeden bir kişiyi seçebilirsiniz.

Yenilenen profil sayfası ile birlikte arkadaş listesinde yer alan bir kişiye dokunduğunuzda seviyeleriniz ve en son oynadığınız oyun görünür. Sosyal sekmesi üzerinden arkadaşlarınızı ekleyebilir, hangi oyunları oynadıklarını görebilir, skor tabloları üzerinden rekabet edebilir ve daha birçok aktivite gerçekleştirebilirsiniz. Ek olarak, Sosyal sekmesi üzerinden oyunlardaki başarılarınıza göz atabilirsiniz.

Google Play Oyunlar'ın yeni sosyal özellikleri, geniş çapta kullanıma sunuldu. Henüz güncelleme almadıysanız, biraz beklemeniz gerekecektir.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Google Play Store, Teknoloji
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