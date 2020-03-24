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Google, Play Store'daki Zararlı Yazılımları Bulma Konusunda Başarısız Oldu

Google, Play Store'da kötü niyetli uygulamaların yer almasını önlemek için güvenlik tedbirleri alsa da bunların zaman zaman yeterli olmadığını görüyoruz.

24.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:34
Google, Play Store'daki Zararlı Yazılımları Bulma Konusunda Başarısız Oldu
Google , Play Store'da kötü niyetli uygulamaların yer almasını önlemek için güvenlik tedbirleri alsa da bunların zaman zaman yeterli olmadığını görüyoruz. Check Point isimli güvenlik yazılımları firmasının yaptığı analize göre bu yılın başlarında zararlı yazılım içeren 56 tane uygulama Google Play Store'da yer aldı ve yaklaşık bir milyon indirilme sayısına ulaştı.

Tekya isimli bu zararlı yazılım, AdMob, AppLovin', Facebook ve Unity gibi platformlardaki reklamlara tıklamak için kullanıcının hareketlerini taklit ediyordu. Zararlı yazılım barındıran uygulamalar arasında hesap makinesi, yemek tarifi uygulamaları ve yarış oyunları gibi uygulamalar bulunuyordu.

Tekya'nın, Google'ın gözünden kaçmasının nedeni ise zararlı yazılımın sadece Android işletim sistemindeki yerel kodlar için tasarlanmasından kaynaklandı. Kullanıcıları zararlı yazılımlardan korumayı hedefleyen Google Play Protect bu nedenle Tekya'yı saptamakta başarısız oldu. Google'ın bu ayın başında zararlı yazılımı mağazadan kaldırması ise Chech Point'in Google'a sağladığı bilgiler sayesinde oldu.

Google Play Store'da 2 milyondan fazla uygulama olduğu düşünülünce 56 uygulamada zararlı yazılım bulunması az gibi görünüyor olsa da bu durum, Google'ın güvenlik tedbirlerinin yeterli olmadığını ortaya koyuyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Google Play Store, Facebook, Google, Teknoloji

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