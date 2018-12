Google: Türkiye'de Bu Yıl En Çok Dolar ve Soy Ağacı Arandı

Kaynak: DHA

Dünyada en çok kullanılan arama motoru Google 'ın "2018 yılı trend verileri"ne göre, Türkiye 'de en çok aranan konularda, dolar birinci, 8 Şubat'ta açılan E-devlet'in büyük ilgi gören hizmeti "soyağacı sorgulama hizmeti" ikinci, FIFA Dünya Kupası ise üçüncü oldu.Listeler, geçen yılla karşılaştırıldığında, bu yıl en fazla artış gösteren arama terimlerine dayanıyor. Listede birinci sırada yer alan dolar ile ilgili en çok aramanın yapıldığı dönem ise, dövizlerde hızlı tırmanışın yaşandığı 12-18 Ağustos tarihleri arası oldu.En çok aranan isim Mina Başaran olduKişiler içinde en çok aranan isim ise, 11 Mart tarihinde İran 'da düşen uçak kazasında yaşama veda eden Mina Başaran oldu. Kaptan pilot Beril Gebeş, ikinci pilotun Melike Kuvvet'in yönetimindeki Başaran Holding'e ait, Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, İran'da düşmüş, kazada iş insanı Hüseyin Başaran 'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da olduğu 11 kişi yaşamını yitirtmişti.Başaran'dan sonra en çok aranan isimler ise 27 Mayıs'ta motosiklet kazasında yaşamını yitiren oyuncu Arda Öziri Fenerbahçe spor kulübünün başkanı Ali Koç ile 7 Ocak'ta hayata veda eden Münir Özkul oldu.2018 yılı arama trendi Türkiye sonuçlarıGenel Aramalar1) Dolar2) Soy Ağacı/ e-devlet3) Dünya Kupası4) e-müfredat5) Seçim Sonuçları6) Bedelli Askerlik7) Yeşil UzaylıKişi1) Mina Başaran2) Arda Öziri3) Ali Koç4) Münir Özkul5) Cenk Tosun6) Timuçin Esen7) Muhterem NurNasıl Yapılır?1) Ziron2) Mıhlama3) Tiramisu4) Pizza5) Brüksel lahanası6) Elma sirkesi7) Vişne reçeli2018 yılının küresel arama trendleri ise şöyleAramalar1) World Cup2) Avicii3) Mac Miller4) Stan Lee5) Black Panther6) Meghan Markle7) Anthony Bourdain8) Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy,9) Stephen Hawking10) Kate SpadeKişiler1) Meghan Markle2) Demi Lovato3) Sylvester Stallone4) Logan Paul5) Khloé Kardashian6) Jair Bolsonaro7) Brett Kavanaugh8) Hailey Baldwin9) Stormy Daniels10) Cardi BFilmler1) Black Panther2) Deadpool 23) Venom4) Avengers: Infinity War5) Bohemian Rhapsody6) A Star Is Born7) Incredibles 28) The Nun9) A Quiet Place10) Jurassic World: Fallen KingdomSporcular1) Tristan Thompson2) Alexis Sánchez3) Lindsey Vonn4) Shaun White5) Khabib Nurmagomedov6) Kawhi Leonard7) Naomi Osaka8) Philippe Coutinho9) Conor McGregor10) Harry KaneMüzisyenler ve gruplar1) Demi Lovato2) Cardi B3) Daniel Küblböck4) Travis Scott5) Rick Ross6) 6ix9ine7) Tatsuya Yamaguchi8) Childish Gambino9) Hitomi Yoshizawa10) Nick Jonas TV Shows1) Story of Yanxi Palace2) Altered Carbon3) Buppesannivas4) Motu Patlu5) Roseanne6) The Haunting of Hill House7) Lost in Space8) Grande Fratello9) Segundo Sol10) Bodyguard - İstanbul