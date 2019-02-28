Google Verilerine Göre 2 Büyükşehirde Saadet Partisi İpi Göğüslüyor

Google, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi verilerini paylaştı. Buna göre, 2 büyükşehirde Saadet Partisinin adayları ön plana çıkıyor. Ordu'da Saadet Partisinin adayı olarak seçime giren İdris Naim Şahin yüzde 66 olarak açıklanırken, Şanlıurfa'da ise Sebahattin Cevheri oyların yüzde 54'ünü alıyor.

2 BÜYÜKŞEHİRDE SAADET PARTİSİ ÖNDE GİDİYOR

ABD merkezli internet arama motoru Google, 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler için adaylarla ilgili yapılan Google Trends arama sonuç verilerini yayınladı. Buna göre, 2 büyükşehirde Saadet Partisi'nin adayları ön plana çıkıyor.

OY ORANLARINI DA AÇIKLADI

Google Trends verilerine Saadet Partisi, Ordu ve Şanlıurfa'da ön plana çıkıyor. Ordu'da Saadet Partisi'nin adayı olarak seçime giren İdris Naim Şahin yüzde 66 olarak açıklanırken Şanlıurfa'da ise Sebahattin Cevheri oyların yüzde 54'ünü alıyor.